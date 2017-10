Realizado com sucesso o Costa Rica Rodeio Show. Competidor de MS é o grande campeão da temporada 2017 do Top Team Cup

Foi realizado nos dias 10 a 14 de outubro, o Costa Rica Rodeio Show 2017, mais uma vez sucesso de público e com grandes atrações. Durante as 5 (cinco) o público que esteve no Centro de Eventos Ramez Tebet contou com apresentação de grandes shows nacionais, como Mateus & Kauan, Maiara & Maraísa e Cleber & Cauan. Além dos grandes shows, este ano Costa Rica foi sede da final da temporada 2017 da Top Team Cup, com os melhores competidores do rodeio em touros do Brasil. Além o rodeio e shows, a festa contou ainda com Boate Live Country.

O Costa Rica Rodeio Show é uma realização de Prates & Prates Promoções Artísticas, Live Eventos e Peres Store e tem o apoio total da Prefeitura Municipal de Costa Rica.

Temporada 2017 do Top Team Cup

O competidor Guilherme Dias do Prado, de Três Lagoas (MS), foi o grande campeão da temporada 2017 do Top Team Cup.

O evento que foi realizado pela Prefeitura Municipal em parceria com a Prates e Prates, contou com um público totalmente inteirado e participativo, vivenciando e absorvendo todas a informações, além de vibrar com todas as montarias.

Ao termino no evento o prefeito municipal, Waldeli dos Santos Rosa, disse que o munícipio de Costa Rica, já se candidata para sediar a próxima final.

Na arena a emoção ficou mesmo para as duas últimas montarias, onde Guilherme Dias que dependia só dele para conquistar o título acabou caindo.

Nilton Batista precisava de uma nota superior a 88,75 pontos, com o cenário daquele momento, para ser campeão, porém acabou tocando no touro antes dos oito segundos e o título ficou com o competidor de Três Lagoas

CAMPEÕES

Temporada 2017: Guilherme Dias, Três Lagoas (MS)

Melhor boiada temporada: Grupo Pera e Tercio Miranda

Melhor touro Temporada: Boca Juniors, Grupo Pera

Campeão da Etapa de Costa Rica: Antônio Barbosa, Tanabi (SP)

Melhor Boiada etapa: Cia Califórnia

Melhor Touro: Espantalho Cia Califórnia

Classificação final da Etapa de Costa Rica

Clas Competidor Cidade Pontos Diferença 1º Antonio Barbosa Tanabi-SP 346.50 2º João Carlos de Souza Sud Menuci-SP 264.00 82.50 3º Dijalma Rogerio Tombini Tabapuã-SP 263.75 82.75 3º Romario Gonçalves Domingos Mira Estrela-SP 263.75 82.75 3º Guilherme Dias do Prado Tres Lagoas-ms 263.75 82.75 6º Leonardo dos Santos Tabapuã-SP 263.25 83.25 7º Keny Roger de Oliveira Pereira Barreto-SP 260.75 85.75 8º Francis Gustavo Dezembro Catigua-SP 255.00 91.50 9º Lucas Gabriel Lima Amambai-MS 176.75 169.75 10º Nilton Batista de Souza Guzolãndia-SP 174.50 172.00 11º Rafael Ribeiro Murutinga do Sul-SP 172.00 174.50 12º Jeferson Oliveira Buritama-SP 171.25 175.25 13º Glauco Bezerra Carvalho Monções-SP 170.75 175.75 14º Adalto Ribeiro Pereira Barreto-SP 90.25 256.25 15º Adalberto Euzébio Marinópolis-SP 88.00 258.5

*Fonte: O Correio News e Assessoria Top Team Cup

Comentários