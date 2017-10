Prefeito Ivan participa de homenagem aos pioneiros da região do Pouso Alto

O Prefeito Municipal de Paraíso das Águas Ivan da Cruz Pereira(Xixi) acompanhado do vice prefeito Ocesino Alves de Oliveira e dos vereadores Anízio Andrade, Neife Garcia, Marcos Antônio(Marquinhos do Pouso Alto), Roberto Carlos e Ronaldo Paniago participaram no último sábado, dia 14 de outubro, de uma homenagem para duas famílias pioneiras da região do Pouso Alto.

Essas famílias foram homenageadas com o nome das rodovias MS 316 e MS 320 que agora passaram a se chamar:

MS 316: Roldão Pereira de Camargo.

MS 320: Otacílio Vilela Assumpção.

Para comemorar essa conquista, houve um almoço em homenagem a estes pioneiros, que muito contribuíram com o desenvolvimento da região.

ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS

