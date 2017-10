Mulher é agredida e estuprada em Rio Sucuriú, em Costa Rica e fica em estado grave

Na sexta-feira (13), a Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica atendeu um caso de estupro na região. De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais receberam a informação de que uma mulher tinha dado entrada na Fundação Hospital de Costa Rica.

O DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico de Campo Grande), junto com a Policia Civil de Costa Rica foram averiguar os fatos, e J.R.C, de 38 anos, relatou que estava com várias pessoas no Rio Sucuriú, e que em determinado momento dois homens embriagados, pegaram a mulher, levaram para o meio do mato, agrediram a vítima com socos, ponta pés e tentaram enforca-la, sendo posteriormente violentada pelos acusados.

Após a ação, os homens fugiram e a vítima teve que ser encaminhada ao hospital pois os ferimentos apresentados eram de alta gravidade. Os policias, juntamente com o Delegado Dr. Cleverson Alves dos Santos da Policia Civil de Campo Grande que atua no DENAR, fizeram uma diligência pela região e prenderam um dos suspeitos, D.P.C, de 22 anos.

O outro acusado ainda continua foragido, mas as autoridades já têm informação da sua identidade.

Fonte: MS TODO DIA

Comentários