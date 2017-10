Delegado da Polícia Civil de Campo Grande, Dr Cleverson, visita Costa Rica e Chapadão do Sul e ajuda no combate ao crime

Na última semana a Polícia de Costa Rica e Chapadão do Sul teve o prazer de receber Dr. Cleverson Alves dos Santos, Delegado da Polícia Civil, que hoje atua em Campo Grande junto ao DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).

Em parceria com as autoridades da região, o Dr. Cleverson Alves pode acompanhar algumas ações, além de conseguir prender acusados de furto em Chapadão do Sul e solucionar outras ocorrências que vinham tirando o sono da população.

O MS Todo Dia conversou com o Dr. Cleverson, que nos disse da enorme satisfação em poder voltar a região e assim contribuir com alguns casos. Ele disse que o objetivo da visita foi uma força tarefa para enfrentar essa série de roubos que vem acontecendo em Chapadão do Sul, em parceria com DENAR juntamente com a policia do Garras.

Sobre as ocorrências que a cidade de Chapadão do Sul vem enfrentando, o Dr. Cleverson disse que na segunda-feira (9), a polícia fez um levantamento, conseguindo esclarecer todos os roubos nos últimos dias. “Prendemos um dos autores que estava escondido em Costa Rica. Além disso, apreendemos 2 armas de fogo, conseguimos mandados de prisão para os bandidos que roubaram um supermercado, relojoaria e o posto gasolina, nas últimas semanas e com isso a delegacia local pode seguir com os procedimentos”.

Além disso, a equipe apoiou o evento na Festa do Rodeio Show em Costa Rica, com um policiamento prévio nos bares da cidade e depois no evento.

Sobre o estupro registrado em Costa Rica na sexta-feira (13), o Dr. Cleverson falou que os policiais da policia civil de Costa Rica e do DENAR e os policiais do Garras conseguiram investigar a ação de forma rápida e assim executar a prisão de um deles por lesão corporal e estupro. As diligências continuam para que o segundo seja preso”, disse o Dr. Cleverson.

Sobre o seu trabalho em Campo Grande, o Dr. Cleverson Alves disse que a equipe de Narcóticos está desenvolvendo um trabalho de combate a boca de fumo, além de estar à frente de uma operação contra roubos de bancos.

Sobre a região de Costa Rica e Chapadão do Sul, o Dr. Cleverson falou do enorme carinho que tem por toda a população e das parcerias que pretende formalizar com os delegados de ambas as cidades. ” Amo essa região e pretendo estender essa ação contra as drogas aqui. Já tive uma conversa com os delegados para trabalharmos em conjunto, porque as drogas são o grande fator que leva a ocorrência de outros delitos”.

Para finalizar a nossa conversa, ele lembrou da importância da participação da população na conclusão de vários crimes. ” Quero pedir o apoio da população por continuar denunciando os crimes, pois só assim conseguimos combate-lo de forma mais rápida. O apoio da comunidade é fundamental, porque sem essa parceria a polícia não consegue resolver os casos, e aqui em Costa Rica e Chapadão do Sul as pessoas sempre foram parceiras”.

MS TODO DIA

