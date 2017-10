Curso de Arrais Amador e Motonauta em Chapadão do Sul foi concluído com sucesso

No mês de outubro, no dia 06, iniciou o Curso de Arrais Amador e Motonauta em Chapadão do Sul. As aulas teóricas foram ministradas na Sala de Treinamento do Terminal Rodoviário das 18h às 22h30, nos dias 04 e 05. Já as aulas práticas aconteceram no mês de outubro, com início no dia 06, na Lagoa da Fazenda Campo Bom, distante 23km sentido Chapadão do Céu.

No dia 09 aconteceu a prova teórica, aplicada pela Marinha do Brasil de Corumbá-MS. Para realizar a prova, tinham 32 candidatos de Chapadão do Sul e 01 de Campo Grande.

O curso foi promovido pela Junta de Serviço Militar de Chapadão do Sul, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, SEDEMA. No total, são oito horas aulas de curso teórico e seis horas aulas de prática. Além disso, será fornecido apostila, DVD e questionários para os estudantes.

A carteira para pilotar barcos e lanchas tem validade de 10 anos e é aceita em todo território nacional.

A junta Militar parabeniza todos os novos pilotos e agradece a presença de todas pessoas e instituições envolvidas neste importante processo de capacitação que ocorreu em Chapadão do Sul.

Mais informações podem ser obtidas através dos telefones (67) 3562-3351 ou (67) 99967-9444, falando com Valdir Pivatto. O endereço é Av. Quatro, 230 – sala 17, no Terminal Rodoviário de Chapadão do Sul.

*Assecom PMCS

