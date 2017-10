Chapadão do Sul 30 anos: 1º Skate no Cerrado movimentou Chapadão do Sul

O sábado e o domingo, 14 e 15, foram marcados por muitas manobras, suor, dedicações e amizades na Praça de Evento. Tudo isso, porque Chapadão do Sul foi palco do 1º Skate no Cerrado, evento que fazia parte do calendário oficial de comemoração aos 30 anos de Chapadão do Sul e movimentou a cidade.

Com presenças de skatistas profissionais, como Rodrigo Porva, Pedro Iti, Igor Calixto e Denilson Morais o movimento atraiu dezenas de skatistas que competiram em cinco modalidade: Feminino, Mirim, Iniciante, Amador 1 e Amador 2, de diversas cidades do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. A premiação total foi de R$ 6 mil.

O sucesso do evento veio através da grande participação popular, que não se incomodou com o sol e foi até a Praça de Eventos prestigiar os esportistas. Com o pôr do sol, a população lotou a arquibancada na Praça, apoiando os skatistas nas realizações das manobras.

O prefeito João Carlos Krug prestigiou o evento e parabenizou todos que estavam presentes pelo sucesso do evento, além disso, agradeceu o empenho da Secretaria de Cultura de Esporte e de todos os servidores municipais empenhados para realização do Evento.

Confira a Classificação Final:

Feminino

1ª Aline Mello – Campo Grande

2ª Isabella Dombrowski – Dourados

3ª Graziela Nogueira – Costa Rica

4ª Lara Nunes – Paranaíba

5ª Hadassa – Campo Grande

Mirim

1º Gabriel Arakaki – Aquidauana

2º Augusto Vicensotto – Chapadão do Sul

3º Felipe –

4º João Vitor – Chapadão do Sul

5º Jhonatan Souza – Costa Rica

Iniciante

1º Alessandro dos Santos – Aquidauana

2º Lucas Cramoliche – Dourados

3º Thiago Silva – Cassilândia

4º Arthur Nedel – Chapadão do Céu

5º Anthony – Campo Grande

Amador 2

1º Ricardo “AP” – Campo Grande

2º Lisias “Árabe” – Cassilândia

3º Elyel Pulgatti – Campo Grande

4º Thalles “Badu” – Aquidauana

5º Talison “Tarzan” – Rio Verde-GO

Amador 1

1º Matheus Ferreira – Goiânia-GO

2º Mancha Reinaldo – Campo Grande

3º Arthur Gomes – Campo Grande

4º Mauricio Serrou – Campo Grande

5º Guilherme França – Campo Grande

