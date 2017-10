1ª Festa do Laço Cumprido do Rancho Rezende acontece neste final de semana

1ª Festa do Laço Cumprido do Rancho Rezende, em Paraíso das Águas (MS), acontece de 20 à 22 de outubro de 2017, com uma vasta programação. O acesso ao Rancho Rezende fica pela lateral do Auto Posto Tozzo, às margens da Rodovia BR 060.

Serão mais de R$ 14 mil em prêmios e uma moto 0 KM. Haverá baile carapé no sábado e domingo, com a Banda Sociedade Baileira.

No sábado e domingo será servido um suculento churrasco.

A organização do evento informa aos menores de 18 (dezoito) anos, que é necessário portar autorização reconhecido firma em cartório, caso frequente o evento sem a presença dos pais. Informação: 67 9 9929-5206 (Natal Rezende).

Programação completa confira no cartaz

