Policia Militar fez apreensão de 14 motos irregulares em Chapadão do Sul

A polícia militar de Chapadão do Sul, está realizando uma fiscalização em motos da cidade, com objetivo de tirar de circulação as que apresentarem irregularidades.

Muitas destas motos são usadas por assaltantes para praticar crimes na cidade.

Destas motos apreendidas, três apresentaram as características usada na práticas de alguns crimes na cidade.

As motos apreendidas estão no pátio do quartel da Policia Militar e os proprietários que apresentarem a regularização dos documentos poderão retirar seus bens.

