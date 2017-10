Furto de veículo e ferramentas em propriedade rural de Costa Rica

Na madrugada deste dia 15/10/17, domingo, propriedade rural localizada nas imediações do trevo conhecido como Gaúcho pobre, a 15 km da área urbana, foi alvo da ação de criminosos ainda não identificados.

Foram levados uma pick up FORD/CURRIER, cor verde, maquina de solda, tanque de combustível de motor de popa, serra fita, moedor de carne, caixa de ferramentas, receptor de antena parabólica, botijão de gás, dentre outros.

A Polícia Civil foi acionada, foi ao local e investiga a autoria delitiva, além de realizar diligencias visando à recuperação da res furtiva.

Qualquer informação ou conduta suspeita que possa levar à recuperação do veículo ou objetos subtraídos, é bem vinda.

O cidadão pode entrar em contato com as Polícias Civil ou Militar e ter a segurança de que a identidade do colaborador será preservada.

informações da Policia Civil

