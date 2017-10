Alteração: 1º Skate no Cerrado, no domingo, 15, começará às 13h, na Praça de Eventos

Se na semana passada foram os ciclistas que tomaram conta da cidade, nos neste último sábado, (14) e domingo (15) o skate é o esporte que domina em Chapadão do Sul. A cidade recebe o 1º Skate no Cerrado, mais um evento em comemoração aos 30 anos do município.

Durante a tarde e noite de sábado, o evento foi muito animado e reuniu centenas de sul-chapadenses. Já no domingo, estava previsto para começar as 8h, entretanto, o evento iniciará as 13h. Toda população está convidada para participar do evento.

O torneio, promovido pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte, com apoio e organização dos skatistas locais, é voltado a atletas amadores e terá R$ 6 mil em premiações, sendo R$ 1 mil em dinheiro para o vencedor da categoria Amador 1. Também haverá disputas nas categorias Mirim, Iniciante, Feminino e Amador 2.

Se você não tem muito jeito sobre a prancha com rodinhas e nem pensa em competir, mas gosta de ver a galera fazendo manobras, o 1º Skate no Cerrado “vai tá da hora”, como diz a turma do skate. O evento terá a presença de atletas profissionais como Ricardo Porva e Igor Calixto, além do douradense Denilson Morais e o campo-grandense Pedro Iti.

O evento foi idealizado por amantes locais do esporte, como Tássio Brenner Oliveira e Diego Feitosa, o Diegão. “Este vai ser o campeonato de maior expressão que o município já teve”, orgulha-se Diegão, dizendo que também são esperados atletas de vários locais do Brasil: “para o público que vem assistir, o espetáculo é de brilhar os olhos mesmo”.

O crescimento do skate no município é uma conquista de muitos anos da comunidade local. “A gente queria que Chapadão do Sul se tornasse um polo do skate nacional. A gente tem atletas de qualidade e este campeonato só vem a agregar com o que plantamos”, comenta Diegão, destacando a qualidade da pista construída na Praça de Eventos: “é a melhor do Estado, a gente pode bater no peito e afirmar isso”.

O 1º Skate no Cerrado também terá a apresentação de bandas locais, Open Mike (espaço para livre expressão de rap e poesia) e a première do vídeo “A Rua é Nossa Casa”, produzido pela Simple Skates.

Serviço:

1º Skate no Cerrado

Praça de Eventos – Chapadão do Sul

14 de outubro – a partir das 13h / 15 de outubro – 13h.