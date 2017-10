Senador Ronaldo Caiado sofre acidente e quebra o ombro esquerdo

O senador Ronaldo Caiado, pré-candidato a governador pelo DEM, quebrou o ombro esquerdo nesta sexta-feira (13/10), em sua fazenda.

Segundo a assessoria de imprensa do político, Caiado estava em sua fazenda em Mara Rosa, no Norte goiano), quando tentava domar uma mula — ato conhecido como “passar a tropa”. Ao tentar subir no animal, este disparou e derrubou o senador, que caiu em cima do ombro esquerdo.

Como é médico, o democrata decidiu voltar pra Goiânia para fazer um raio-x e tentou conseguir um voo no aeroporto de Uruaçu. Acontece que, por dificuldade com a iluminação do aeroporto, não foi possível. Um jornalista e um político da região informam que Caiado foi levado para Goiânia de caminhonete. “Ele gemia muito”, afirma o jornalista.

A assessoria diz ainda que é possível que ele tenha fraturado algum osso, mas ainda não há nada confirmado. Caiado está consciente e até digita mensagens ao celular na volta de carro com a esposa, Gracinha.

“Fraturei o ombro, mas estou bem. Sofri uma queda de uma mula que estava sendo domada e fraturei o ombro esquerdo. Coisas de quem trabalha na roça”, disse ele em seu Facebook

