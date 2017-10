MORRE uma das vítimas do acidente da MS 306

Uma das vítimas do acidente ocorrido na noite desta sexta-feira 13, no KM 50 da MS 306, não resistiu aos ferimentos e veio a obtido, durante a sua transferência para a cidade de Campo Grande.

A nossa reportagem ainda não conseguiu a identificação das vítimas. Sabemos apenas que essa vítima não resistiu e veio a obtido na cidade de Camapuã.

As duas pessoas que estavam no caminhão de transporte de Sedex, ficaram mais de 11 horas sobre as ferragens. Somente foram resgatadas após a chegada de guindaste e maquinas para remover e segurar a carreta, que estava sobre o caminhão.

Informações são de que eles sofreram queimaduras de terceiro grau, devido ao óleo do motor que escorreu sobre a perna de uma das vítimas. Ambos tiveram múltiplas fraturas e uma possível hemotórax

