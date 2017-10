Gravíssimo acidente na MS-306 mobiliza toda a corporação dos Bombeiros e da Cruz Vermelha

Na noite desta sexta-feira, 13 de outubro ocorreu um gravíssimo acidente de trânsito na rodovia MS-306, entre Chapadão do Sul e Cassilândia, na região da Vaca Parida.

Distante 36 Km de Chapadão do Sul, duas carretas se chocaram de frente, uma do Sedex, tipo furgão, placa FBY 3013 de São Paulo (SP) e outra carregada com fardos de pluma de algodão, placa AWN 4864 de Jussara (MT).

Com a colisão, as duas cabines ficaram sobrepostas e as carretas paralelas, atravessadas na pista, interrompendo o trânsito nos dois sentidos.

Os motoristas ficaram presos nas ferragens. O motorista da carreta de pluma foi levado para o Pronto Socorro do Hospital Municipal de Chapadão do Sul e o motorista e mais um acompanhante da carreta do Sedex estão a várias horas presos nas ferragens. O acidente ocorreu por volta das 21 horas.

O comando do 7º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Chapadão do Sul teve que acionar os militares de folga para auxiliarem no resgate dos dois homens retidos na cabine destruída da carreta.

Neste momento o trabalho de resgate ainda segue e a pista continua interditada nos dois sentidos.

Fonte: Jovemsulnews



