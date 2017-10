Após 12 horas vítimas foram removidas das ferragens do acidente na MS 306

O acidente ocorrido nesta noite na MS 306, cerca de 50km de Chapadão Sul, mobilizou todo contingente dos policias dos bombeiros. Foram necessárias 12 horas paras para a remoção, das duas pessoas que estava no caminhão do SEDEX dos correios.

O acidente envolveu uma carreta carregada de caroço de algodão e o motorista saiu ileso da colisão apesar de ter toda a cabine destruída.

A equipe de resgate dos bombeiros, trabalharam por 3 horas para retirada da vítima, que foi removida para o hospital municipal, com apoio de socorrista da Cruz Vermelha.

Com o impacto, as carretas pararam paralelas e os cavalos amontoados, sendo que a do Sedex para baixo. Era visível os dois homens dentro das ferragens, perto da janela, mas impossibilitados de serem retirados com segurança.

Somente com a ajuda de um guincho, que chegou no local por volta das 07 horas foi possível a remoção dos escombros e retirada de um deles. O segundo está sendo socorrido neste momento. O primeiro a ser resgatado já está chegando ao Pronto Socorro do Hospital Municipal de Chapadão do Sul.

Uma grande quantidade de pessoas se aglomeraram próximo do local, passageiros e motoristas dos veículos que ficaram presos no congestionamento acompanharam o trabalho intenso dos Bombeiros para salvar a vida das três vítimas.

foto jovemsulnews

