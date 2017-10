Quadro reduzido de funcionários prejudica atendimentos no INSS de Costa Rica; vereadores cobram providências

A agência previdenciária do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Costa Rica-MS sofre com um quadro reduzido de funcionários. Diariamente, uma média de 130 a 140 pessoas procuram o órgão em busca de atendimento, mas a agência conta com apenas três servidores para atender todo esse público. Consequentemente, quem precisa de um benefício da previdência social tem que esperar mais tempo até conseguir atendimento.

Atentos a essa realidade, os 11 vereadores de Costa Rica assinaram em conjunto uma indicação, onde os parlamentares municipais cobram do INSS a destinação de mais funcionários, inclusive médicos peritos, para atuarem na agência previdenciária do município. O pedido escrito foi encaminhado para o gerente executivo do INSS em Campo Grande-MS, José Cândido Teodoro de Carvalho.

A indicação foi apresentada durante a 33ª sessão ordinária da Câmara em 2017, realizada na noite de segunda-feira (09/10). “A agência de Costa Rica está atendendo uma demanda de todos os municípios vizinhos, inclusive de outros estados. Então, eu acho que é de suma importância que esta Casa de Leis tome a atitude de cobrar melhorias no quadro de funcionários da nossa agência do INSS, para garantir um atendimento mais ágil e humanizado”, defendeu o vereador Jovenaldo Francisco dos Santos, o Juvenal da Farmácia (PSB).

Minutos antes do início da sessão plenária de segunda-feira, os 11 vereadores se reuniram com a gerente da agência do INSS em Costa Rica, Tatiana Salomão, no gabinete da presidência da Câmara. A ocasião serviu para Tatiana expor a realidade em torno do funcionamento da agência no município, sobretudo em relação ao quadro reduzido de servidores.

“Na reunião nós decidimos que esta Casa deve ser parceira do INSS, esperando que haja, é claro, reciprocidade. E vamos trabalhar o mais rápido possível para cobrar mais funcionários para a agência”, explicou o vereador Averaldo Barbosa da Costa (PMDB).

MAIS PEDIDOS…

Ainda na sessão ordinária de segunda-feira, o vereador Ronivaldo Garcia Cota, o Roni Cota (PSDB), apresentou a indicação nº 166/2017. Nela, o parlamentar requer que o Executivo Municipal construa um ponto de ônibus, com banco e cobertura, na comunidade da Lage, em local ainda a ser definido em conjunto com a direção da Associação dos Moradores do Balneário da Lage. Na indicação, o vereador peessedebista informa ainda a liberação de R$ 9 mil de emenda parlamentar impositiva – de autoria dele – para arcar com os custos da obra.

Já os vereadores Antonio Divino Félix Rodrigues, o Tonin Félix (PSB), Rosângela Marçal Paes (PSB) e Waldomiro Bocalan, o Biri (PDT) apresentaram três indicações em conjunto, na sessão da última segunda-feira. Na primeira delas, a indicação nº 167/2017, os três parlamentares recomendam que o Executivo Municipal construa uma barra de proteção (corrimão), na travessia da calçada da avenida José Ferreira da Costa, em frente à obra de recuperação da erosão da Cabeceira do Açude, próximo ao Centro de Evento Ramez Tebet.

“Nossa indicação se faz necessária porque o local é utilizado na travessia de pedestres, sendo possível a queda e rolagem de crianças ou indivíduos que atravessam o percurso, e a implantação da barra de proteção poderá prevenir acidentes”, conforme consta em um trecho da indicação.

Na indicação nº 168/2017, Biri, Tonin Félix e Rosângela Marçal pedem que o Executivo Municipal realize uma reforma, com pintura interna e externa, do Centro de Eventos Ramez Tebet.

Os três edis também são os autores da indicação nº 169/2017, onde eles solicitam que o Governo Municipal realize o plantio de árvores no entorno do novo campo sintético de futebol society do bairro Sonho Meu IV. “Se faz necessário para atender pedidos da comunidade do bairro Sonho Meu IV, por motivo de que não tem arquibancadas no campo, e assim sejam plantadas árvores ao redor, para abrigar as famílias que vão prestigiar os jogos no local e até mesmo os atletas que ali estarão”, justificou a vereadora Rosângela Marçal.

E o vereador José Augusto Maia Vasconcellos, o Dr. Maia (DEM), é o autor da indicação nº 170/2017, na qual ele pede a construção de um quebra-molas na rua Claudia Beatriz Gomes Carvalho de Oliveira, no bairro Ramez Tebet.

Fonte: Ademilson Lopes