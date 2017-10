Maiara e Maraisa fizeram escala em Chapadão do Sul para participarem de show em Costa Rica

Na noite desta última quarta-feira, 11, às 23h, as cantoras sertanejas Maiara e Maraísa desembarcaram no Aeroporto Municipal de Chapadão do Sul para posteriormente irem a Costa Rica realizar apresentação musical.

Sendo possível apenas porque o aeroporto municipal de Chapadão do Sul tem seu sistema de iluminação para voos noturnos funcionando normalmente.

Antes de irem para Costa Rica, as cantoras de sucesso nacional se apresentaram em Três Lagoas, distante 332 km de Chapadão do Sul.

A cantora Maiara, em conversa com o Secretário de Administração Dinho, responsável pelo Aeroporto de Chapadão do Sul, lembrou de quando tiveram que pousar em Jataí porque não existia iluminação no aeroporto do município, parabenizando a atual administração pelo trabalho realizado no Aeroporto.

No dia anterior, 10 de outubro, o Aeroporto também foi utilizado por outro cantor sertanejo: Mateus, da dupla Mateus e Kauan.

