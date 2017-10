Horóscopo do Dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Trate de seus assuntos pessoais e financeiros com o máximo de cuidado neste dia, pois qualquer erro poderia acarretar-lhe sérios prejuízos, em futuro próximo. Ótimo as novas amizades, ao trabalho em equipe.

TOURO – Indecisão para tomar atitudes. Pensamentos pessimistas, sem razão de ser. Procure animar-se. Conte com a compreensão do ser amado. Nervosismo exagerado Cuide-se.

GÊMEOS – Melhores e mais propícias influências se apresentarão hoje para você. Saiba tirar proveito das mesmas que seu êxito será maior do que ainda espera. Aproveite, pois o fluxo astral o incentiva.

CÂNCER – Felizes contatos com pessoas de posse financeira elevada e elevação de sua condição material, é o que denota o fluxo astral de hoje para você. Boa disposição para o trabalho e melhora total de saúde.

LEÃO – Nem sempre há uma influência astral tão benéfica como esta deste dia para você. Terá paz no setor amoroso, a ajuda dos amigos, parentes e religiosos para elevar seu estado de espírito e será bem sucedido nos divertimentos.

VIRGEM – Procure manter seu estado de ânimo mais calmo e otimista, neste e nos próximos dias para que não venha a sofrer prejuízos e embaraços. Êxito nos estudos, pesquisas e exaltação psicológica.

LIBRA – Quanto mais procurar trabalhar com otimismo, melhores serão suas chances hoje. Excelente às novas associações e aos negócios comerciais. Receberá boas notícias.

ESCORPIÃO – Há indícios de favorabilidade nos seus assuntos pessoais e profissionais. Obtenção de segredos importantes. Continue tendo confiança em si mesmo. A partir de hoje você estará se encaminhado para um período excelente.

SAGITÁRIO – A influência dos astros lhe promete bons ganhos e lucros em negócios rápidos, viagens curtas e especulações razoáveis. Dê especial atenção aos assuntos domésticos, familiares e profissionais.

CAPRICÓRNIO – Dia indicado para se desenvolver social, profissional e mentalmente. Contudo, deverá tomar muito cuidado com sua saúde, especialmente com o seu sistema nervoso.

AQUÁRIO – Dia importante e benéfico. Excelente para progredir materialmente. Procure condições de melhorar sua situação econômica. Romance favorecido e vida familiar beneficiada.

PEIXES – Dia propício para tratar de assuntos importantes com autoridades civis e militares. Evite, porém assinar documentos que possam comprometê-lo. Evite também atritos com filhos ou pais e as pessoas que dizem ser amigas. Ótimo ao romance.

Comentários