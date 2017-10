Homem tem cabeça arrancada em acidente na MS-162

Célio Roberto dos Santos, 38 anos, morador do Assentamento Geraldo Garcia, teve a cabeça arrancada do corpo após colidir sua moto com camionete Hilux prata, na MS-162, saída para Maracaju. O acidente ocorreu na noite de ontem (12).

De acordo com o site Região News, testemunhas alegam que Célio estava embriagado e tinha acabado de sair de bar às margens da rodovia, quando entrou na pista contrária, batendo de frente com a camionete.

Com a colisão, o corpo do assentado ficou em pedaços e a cabeça da vítima foi encontrada, pelos policiais, dentro da cabine da camionete.

O motorista da Hilux, 56 anos, ficou preso às ferragens, ele foi levado para atendimento médico no Hospital Elmiria Silvério Barbosa. O motorista estava acompanhado de seu pai, de 80 anos e mais uma mulher, de 32 anos, ambos também foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros.

Com a batida, a camionete saiu da pista e capotou. A moto ficou destruída e os policiais não conseguiram identificar o modelo.

*Correio do Estado

