Dia 18 tem curso de higiene e manipulação e boas práticas de fabricação em Chapadão do Sul

Os alimentos em geral são fontes de prazer e de saúde, preparados de forma atrativa e saborosa. Porem, também pode ser veículo de doenças, quando os cuidados de higiênicos forem esquecidos durante a sua manipulação.

Embora muitas pessoas não dão a devida atenção para o fato, a contaminação alimentar é uma das maiores causas de doenças no mundo, são as chamadas INTOXICAÇÕES ALIMENTARES. O local onde acontecem essas contaminações é na cozinha, tanto de casa, como dos restaurantes, lanchonetes, padarias, açougues, pizzarias, vendedores ambulantes, indústria de alimentos, onde o risco de ocorrer é alto, quando as práticas de higiene não forem respeitadas.

Por isso, a importância do curso para os manipuladores de alimentos, quanto aos cuidados higiênicos ao manipular e das Boas Praticas de Fabricação, colocando em prática procedimentos simples a serem adotados no dia-a-dia, a fim de se evitar riscos de contaminação e oferecer alimentos de qualidade a população.

A Secretaria de Saúde através da Vigilância Sanitária e o Serviço de Inspeção Municipal, convidam todos os profissionais de restaurantes, supermercados, padarias, açougues, pizzarias, lanchonetes, trailer de lanches, vendedores ambulantes e cozinheiras de fazendas para participar de uma capitação com foco nas boas práticas de higiene e manipulação de alimentos.

A capacitação acontecerá na próxima quarta-feira, dia 18, no horário das 7:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00 horas, na Câmara Municipal.

O curso é gratuito! Participe!

