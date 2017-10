Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Tato se instala na casa de Roney, com a ajuda de K2. Deco se incomoda com o comportamento de Keyla por causa de Tato. Das Dores e Ellen incentivam Anderson a voltar para a escola. Benê lamenta com Josefina e Julino a saída de Ellen do Cora Coralina. Roney e Valdemar ficam apreensivos com o entrosamento entre Deco, Keyla e Tato. Edgar repreende Bóris por deixar o colégio. Benê e Fio homenageiam Ellen, que se emociona. Nena insiste para que Anderson faça exames preventivos sobre sua saúde sexual. Malu afirma a Edgar que deixará a escola e se afastará dele, caso não ocupe o cargo de Bóris. Edgar dispensa Bóris.

TEMPO DE AMAR

O Imediato aparta Teodoro e Maria Vitória e exige que o deputado preste esclarecimentos ao comandante do navio. Teodoro distorce o acontecido e culpa Maria Vitória por sua agressão. No Rio, Olímpia alerta Vicente sobre os sentimentos de Celina por ele. Maria Vitória é presa, e Helena, Giuseppe e Tomaso pensam em como ajudar a amiga. Alzira desabafa com Celeste, que promete ajudar a família. Carolina diz a Vicente que gostaria de participar do Grêmio Cultural Brasileiro. Reinaldo pede que Emília abrigue Inácio e Lucinda durante sua viagem. Lucinda revela a tragédia que sofreu para Inácio, e os dois acabam se beijando. Em Morros Verdes, Delfina pensa em como unir Fernão a Tereza. Delfina arma para atrair Fernão à Quinta. No Rio, Inácio ouve quando Padre Orlando fala com Lucinda sobre seu acidente.

PEGA PEGA

Os funcionários do hotel se surpreendem ao saber da prisão de Cíntia. Júlio deduz que foi Malagueta quem incriminou Cíntia. Cíntia nega a participação no roubo e Luiza acredita em sua inocência. Júlio agride Malagueta e o questiona sobre Arlete. Eric conversa com Márcio sobre Bebeth e pede para o rapaz cuidar dela durante a viagem. Tânia insinua que Madalena e a família estão interessadas no dinheiro de Dom. Douglas comenta com Luiza sobre sua dificuldade para cuidar de Gabriel. Evandro pergunta a Júlio se ele não fará nada por Cíntia. Dom não gosta de ver Malagueta no quarto de Sabine, que pergunta ao filho se ele está com ciúmes do rapaz. Sandra Helena e Mônica passam mal.

A FORÇA DO QUERER

Bibi se revolta contra Rubinho e exige que Kikito peque o dinheiro com Carine. Bibi desabafa com Alessia sobre Rubinho. Abel se incomoda com o namoro de Nazaré. Dantas ameaça processar Ritinha. Bibi investe contra Carine e Jacy pede ajuda a Rubinho. Joyce encontra o cartão que Nonato deixou em sua bolsa e Ivan sugere que a mãe frequente o grupo de apoio. Olívia pede que Jeiza deponha em favor de Zeca. Simone se coloca à disposição de Silvana e Dita para ajudar a mãe. Caio orienta Selma a investigar o paradeiro de Solange/Irene. Irene provoca Joyce, que decide denunciá-la. Ritinha visita Ruyzinho. Aurora conforta Bibi, que jura vingança contra Rubinho. Eugênio é intimado a pagar pensão para Irene. Zeca se recusa a ajudar Ritinha. Jeiza vence sua luta. Gerson sofre um assalto e acaba morto.

NOVELAS DO SBT

NO LIMETE DA PAIXÃO

Otávio conta ao Abade porque perdeu Ana Cristina e diz que seu maior sonho é encontrá-la para pedir perdão e dizer o quanto a ama. Frida e o Dr. Ortega levam Fernandinho para a casa de Rosália. O advogado diz a Rosália que se não aceitar ficar com o menino ele será levado para um orfanato até que o juiz dê seu veredito. E, se aceitar ficar com ele, terá que assinar um documento se comprometendo a não entregar o menino para os Vila Real, caso contrário, irá para a cadeia. Otávio fala com Juliana por telefone, fica sabendo que Frida levou Fernandinho embora e que sua tia Josefa pensa que está ficando louca e se recusa a sair do quarto. Ana Cristina continua sua campanha para que todas as crianças do povoado sejam vacinadas. Frida pede ao Dr. Ortega que apresse os trâmites e resolva tudo antes que Otávio volte. Maciel visita José Alfredo e pergunta se entre os pertences de seu irmão, Gabriel, não encontrou um gravador e algumas fitas cassete. Maciel chega à mansão dos Vila Real acompanhado pelo tabelião. Frida estranha a presença dele e pergunta o que veio fazer. Dona Josefa diz que pretende mudar seu testamento e, assim que Otávio voltar, colocará Maciel como seu herdeiro universal.

UM CAMINHO PARA O DESTINO

Josefina confessa ao médico que alguém lhe pagou para que falsificasse o teste de gravidez. Isabela chega à casa de Carlos, pergunta por ele e Marisa diz que o filho foi até o ginecologista. Camila deseja sorte a Fernanda no teste para a escola de música. Luiz fica sabendo do teste e usa de sua influência para que Fernanda não seja aprovada. Pedro prepara um jantar especial para comemorar o resultado. Ele recebe a filha emocionado e fica inconformado quando ela diz que não foi aceita na escola de música. As freiras decidem ajudar Fernanda em seus estudos. Pedro consola a filha e tenta animá-la. Luiz ameaça Josefina para que não o denuncie. Carlos pede ao ginecologista que não chame a polícia. Luiz diz a Isabela que foi muito idiota ao entregar o ultra som a Carlos. Fernanda decide ir ao encontro com Isabela. Carlos comenta com Felipe que Isabel fingiu uma gravidez e falsificou o resultado do exame. Carlos está muito decepcionado com Isabela e inconformado por ter perdido Fernanda. Ele se embriaga, chega bêbado na casa de Isabela para pedir explicações e acaba na cama dela. Pedro procura Luiz para uma conversa. Isabela faz Fernanda acreditar que ela e Carlos continuam juntos. Pedro discute com Luiz pela paternidade de Fernanda e o agride. Mariana diz a Amélia que o pai está com problemas neurológicos.

CARINHA DE ANJO

Flávio se despede de Noemia e diz que ama a mulher, que não corresponde. Madre Superiora conta para Cecília que já sabe da armação de Frida e Bárbara e que desta vez não dará castigo, mas fará algo estilo Fabiana. Mais tarde, a Madre diz que a aula de matemática será uma caça ao tesouro. Luciano diz para Juju que Zeca havia pedido para ele o contato de um bom empresário, pois Juju não estava sendo boa. O menino diz que foi por isso que discutiu com Zeca.

NOVELAS DA RECORD

BELAVENTURA

Enrico fica feliz quando Pietra diz que aceita se casar com ele. Os dois se beijam. Accalon e Dulcinéa testemunham a felicidade de Enrico e Pietra. Enrico diz que voltará ao castelo para comunicar seu pai e depois volta para buscar a sua futura esposa. Pietra aceita por achar melhor assim. Marion implora que Jacques a defenda. Jacques diz que não gosta de mentir e que não aceita ser cobrado por algo que nunca pediu. Marion implora que Jacques a ajude. No castelo Valedo, Brione diz para Severo, Leocádia e Arturo que não teria coragem de ferir alguém. Arturo diz para Severo não confiar em Brione. Leocádia pede calma e diz que a família precisa ficar unida. Severo diz à Brione que vai tomar o trono e que espera que seus filhos fiquem ao seu lado. Gonzalo não concorda com a decisão de Joniel em querer ir até a floresta com Falstaff para encontrar os Errantes. Gonzalo também diz que terá de revelar a verdade em breve sobre ser de Terragalon. Mas antes disto precisa conquistar a confiança de Severo. Enrico pede a Quixote e Matriona que cuidem bem de Pietra enquanto ela ficar hospedada lá. Matriona aproveita o momento e pede a Enrico que interceda pelo seu filho. Enrico diz que nada de ruim acontecerá a Tácitus. Na masmorra, Nodier tortura Tácitus. Lizabeta está na sala do trono com Otoniel quando Jacques entra e pede para o rei libertar a sua mãe Marion. Otoniel pede que Jacques lhe dê um bom motivo para libertá-la. Jacques diz que se realmente descobrir que sua mãe mentiu sobre o paradeiro de Pietra, ele será o primeiro a entregá-la, pois também se sentirá traído e enganado por ela. Lizabeta diz ao pai que Jacques merece um voto de confiança. Jacques tira Marion do quarto. Carmona está na sala do trono com seu pai e pede para ele abrir os olhos com relação à Pietra porque uma plebeia não pode causar tantos problemas no reino. Carmona insiste e diz para o pai que Enrico não está preparado para segurar a coroa. Enrico liberta Tácitus, que confirma que foi Nodier quem o torturou. Nodier conta a Cedric que o príncipe perguntou a Tácitus quem o torturou. Cedric briga com Nodier e fica preocupado. Na sala do trono, Carmona dá a entender que o pai precisa mudar a linha de sucessão do trono. Enrico entra e revela que Carmona mandou torturar um homem no reino. Ela diz que não fez isto mas neste momento Cedric entra na sala e revela que foi ela sim quem ordenou. Otoniel pede basta e diz para os três que precisa resolver uma questão muito importante dentro do próprio castelo. Tácitus conversa com Mistral e pede que ele o dispense do serviço de quadrilheiro. Otoniel diz para Cedric que a partir de agora quem passará as ordens ao exército será Mistral e que isto vale também para Carmona. Cedric e Carmona saem da sala furiosos. Enrico fica sozinho com Otoniel e revela que a guerra contra Severo vai recomeçar. Severo revela à Marion que caso Otoniel queira mesmo entrar em guerra, os Errantes lutarão pela casa de Valedo. Enrico revela a Otoniel que foi Pietra quem salvou Lizabeta e que ela voltará ao castelo como sua esposa. Ariela oferece ajuda à Pietra dando aulas de dança e de boas maneiras, já que ela se tornará uma princesa. Selena entra na sala em que está Cedric e diz que Pietra é uma ameaça ao reino. Laurinda conversa com Brione. Arturo está na porta escutando tudo sem ser visto. Ariela e Dulcinéa ajudam Pietra a se arrumar. No castelo Belaventura, Ariela anuncia a chegada de Pietra. Quando Pietra entra na sala, Enrico se surpreende ao vê-la bem vestida e penteada.

O RICO E LAZARO

Inconformado com a traição de Nebuzaradã, Arioque o desafia para um duelo. Asher se recusa a aliar-se à Sammu-Ramat. Dana confessa ter sido atacada. Nebuzaradã e Arioque lutam na sala do trono. Dana diz não ter sido atacada por Absalom e avisa que pretende dar uma chance a ele. Arioque leva a melhor sob Nebuzaradã, que finge se render. O novo rei contra-ataca o general e corta a mão de Arioque. Elga reclama da falta de respeito com Fassur. Matias avisa que logo deixará a cidade com Gadise. Aspenaz e Daniel lamentam a morte de Evil-Merodaque e Amitis. Durante a cerimônia de casamento, Fassur começa a espirrar com as flores. Absalom pede para Zelfa defendê-lo diante da família de Dana. Neusta finge ser uma adivinha para se adaptar à vida na Casa da Lua. Beroso cuida dos ferimentos de Arioque. Hurzabum e Rebeca lamentam a morte do rei. Namnu tenta distrair Labash-Marduk. Em conversa com Lior, Benjamin escuta falar sobre Asher e Joana. Nebuzaradã nomeia Zac novo governador da Babilônia. Beroso pede permissão ao novo rei para sepultar os corpos de Amitis e Evil-Merodaque. Beroso deseja boa sorte a Daniel. Shag-Shag ensina Neusta a tornar-se uma adivinha. Zelfa vai até a casa de Ravina e pede para falar sobre Dana e Absalom. Matias se declara para Gadise. Daniel fala sobre Deus com Asher. Joana diz que seu coração sempre será de Asher. Shag-Shag fica impressionada ao saber que Sammu-Ramat é a nova rainha. Nitócris procura Lia e avisa que, agora, elas precisam se aliar.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

