Chapadão do Sul participou do JOJUMS em três categorias esportivas: Natação, Atletismo e Vôlei de Praia

Chapadão do Sul participou do JOJUMS, Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul, entre os dias 06, 07 e 08 de outubro em Campo Grande, em três categorias esportivas: natação, atletismo e vôlei de praia.

Natação

A cidade participou com uma delegação de 05 atletas, sob o comando da professora Dayany H. Lopes Flores da Costa. Os alunos do Centro Aquático Municipal, mais uma vez representaram o nosso município nesta competição, que por ser classificatória para a olimpíada nacional de 15 a 17 anos, tem o nível técnico muito elevado e os alunos de Chapadão deram o seu melhor e ficaram próximos do pódio.

A equipe masculina ficou em 4º lugar no geral e o feminino em 3° lugar no geral. A aluna Yasmin Vanin, ficou em 2° lugar no revezamento combinado.

Atletismo

A equipe sul-chapadense tinha na equipe técnica a professor Juari Souza Barros. Os atletas que participaram foram: Kennedy Lucas, Dorgival Lourenço, Nathan Kaik, Carlos Eduardo, Vinicius Alves, Felipe Roniery, Elizeu de Lima, Victor Murilo, Julio Mikael, Wagner Nazaré e Pedro Henrique.

No atletismo, Chapadão do Sul ficou em 3º lugar na classificação geral, conquistando 6 medalhas.

O atleta Felipe Roniery conquistou o 1° lugar na prova 110 com barreiras e estabeleceu um novo recorde estadual e obtém índice para etapa nacional.

Dorgival Lourenço fica em 2° lugar no Lançamento de dardo e atinge índice para o nacional.

Os atletas: Vinícius Alves , Júlio Mikael , Felipe Roniery, Pedro Henrique, conquistou 1º lugar na prova de Revezamento.

Julio Mikael, 2º lugar 200 metros, Felipe Roniery, 2° lugar no salto em altura e o atleta Pedro Henrique em 3°lugar 400 metros

Vôlei de Praia

No vôlei Chapadão do Sul ficou em 6° lugar na classificação geral na equipe Masculina com os atletas Ronaldo Modesto e Marcos Cleuvis e em 12°lugar na equipe Feminina com Bruna Beatriz e Rafaela Beatriz, no comando da Professora Cristiane Dias.

As equipes que participaram do JOJUMS agradecem os pais pela confiança e apoio da Prefeitura e da Secretaria de Cultura e Esportes.

