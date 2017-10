Chapadão do Sul 30 anos: Quarta-feira, 11, foi marcado por homenagem aos 40 anos de Criação do Mato Grosso do Sul

A quarta-feira, 11, foi marcado por ações em comemoração aos 40 anos do estado do Mato Grosso do Sul. Em Chapadão do Sul, foram dois eventos em homenagem a esta importante data.

O primeiro evento aconteceu pela manhã, quando foi realizada uma Cerimônia Cívica em comemoração aos 40 anos do MS. O evento aconteceu na Praça de Eventos e contou com a presença de mais de 100 pessoas. Na ação, foi hasteada a bandeira e teve apresentação dos desbravadores. Posteriormente foi cantado o hino nacional, estadual e municipal.

Já na noite, foi realizada a missa em homenagem aos 40 anos de criação do MS, na Igreja Matriz. Na missa, foi um momento de reflexão e fé.

A Prefeitura de Chapadão do Sul parabeniza toda população que esteve presente nestes dois importantes eventos em comemoração à criação do Estado do Mato Grosso do Sul, que faziam parte do calendário oficial de comemoração aos 30 anos de Chapadão do Sul. A Prefeitura também agradece o empenho dos servidores municipais que estiveram presentes na ação.

