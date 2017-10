Cerca de 10 mil sul-chapadenses estiveram presentes na comemoração ao dia das Crianças que aconteceu na Praça de Eventos nesta quinta-feira, 12.

O evento foi um sucesso, e contou com o apoio de dezenas de servidores municipais que se empenharam para que a realização do evento pudesse atender as milhares de pessoas que estiveram no local.

O público pode presenciar as apresentações artísticas dos palhaços, fantoches e o show da Xuxa (Cover). Além disso, o evento contava com pipoca, algodão-doce, cachorro-quente, gelinho, picolé, refrigerante, oficina de pipas, pintura do rosto e trenzinho tudo gratuitamente, como forma de presentes para as crianças sul-chapadenses, que são o futuro do nosso município.

O sucesso do evento veio através da população que participou massivamente da ação, com o orgulho que todo sul-chapadense tem.

O prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, agradeceu a presença de toda população, que representa a felicidade e a confiabilidade que os sul-chapadenses estão depositando em Chapadão do Sul.

A Prefeitura de Chapadão do Sul ratifica o agradecimento a todos os servidores que estiveram presentes, de todas as secretarias, pelo empenho e dedicação na realização do evento e parabeniza todos os munícipes que estiveram presentes, com muita animação no local.

2ª Pedalada

Posteriormente aconteceu a 2ª Pedalada, onde dezenas de sul-chapadenses percorreram o trajeto pela cidade. Após, começou o Show Gospel, com a Banda Adoração e Fogo, que durante o show, realizaram o sorteio de três bicicletas, para os presentes no local que fizeram a inscrição na 2ª Pedalada.

