Viatura do SAMU pega fogo ao lado de escola em Paranaiba

Uma viatura do SAMU pegou fogo na tarde desta quarta-feira (11) em Paranaíba (MS). O veículo ficou completamente destruído.

Segundo informações do sargento João Paulo, o Corpo de Bombeiros foi acionado a comparecer ao lado da Escola Estadual Aracilda Cícero Correa da Costa por volta das 17h, pois uma viatura do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estaria em chamas no local.

Ainda segundo o sargento, não há vítimas e as causas do incêndio ainda não foram esclarecidas, mas moradores das proximidades afirmaram que o lugar é frequentemente visitado por vândalos e usuários de drogas.

Uma equipe da Polícia Civil também esteve presente, periciando o local.

JPNews

Comentários