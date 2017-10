Motorista perde controle de carreta em ponte na MS 306 e cai dentro do Rio Sucuriú, em Costa Rica

Na tarde de quarta-feira (11), a Polícia Militar de Costa Rica foi acionada para atender um acidente em uma ponte na MS 306, próximo ao Pesqueiro Maranata.

De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor da Carreta Volvo, B.A.S., de 23 anos, seguia pela MS 306 sentido Lajes para Costa Rica quando ao chegar próximo ao pesqueiro, perdeu o controle do veículo, chocando-se com a mureta da ponte, vindo a cair dentro do Rio Sucuriú.

Com a queda, o motorista sofreu ferimentos no ombro, perna direita, quadril esquerdo e nas mãos.

Ele foi encaminhado para a Fundação Hospitalar de Costa Rica.

Essa operação contou com a participação do Cabo Nascimento da Polícia Militar de Costa Rica.

Fonte: MS Todo Dia

