Motoqueiro perde controle do moto e morre em acidente na Costa Rrica

O empresário Willian Rodrigues Paiva, de 25 anos, mais conhecido como “Cequela”, morreu por volta de 12 horas desta quinta-feira (12) após sofrer uma queda de motocicleta, na MS-316 , próximo ao aeroporto, em Costa Rica.

As informações preliminares obtidas pela nossa reportagem é de que Paiva pilotava uma motocicleta BMW S1000, placas de Costa Rica e após passar por uma rotatória no sentido Alcinópolis, perdeu o controle da direção e sofreu a queda.

Ainda não se sabe as causas do acidente, mas Willian caiu na vegetação as margens da rodovia e sem vida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas nada puderam fazer. Uma equipe da Polícia Militar (PM), Polícia Civil e Peritos estão no local colhendo informações e averiguando as causas do acidente.

“Cequela” tocou uma banca da Feira do Produtor em Coxim por muitos anos e após receber uma proposta de emprego se mudou com a esposa Ágda Rodrigues dos Passos para Costa Rica, onde administrava uma loja de calçados e tinha seus empreendimentos na cidade.

Apaixonado por motocicleta, Willian era bastante conhecido e muito querido em Coxim.

Maikon Leal

