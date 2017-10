Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Edgar pede que Bóris reconsidere a demissão, mas o orientador afirma que deixará o Colégio Grupo. K1 se irrita com o comportamento de MB. Dóris afirma a Tato que encontrará um adulto para se responsabilizar por ele. Roney diz a Dóris e Keyla que pensará sobre a possibildiade de assumir os cuidados com Tato. Benê organiza uma festa de despedida para Ellen, com a ajuda de Guto e Jota. Tina pede que Anderson faça os exames preventivos com ela. Roney questiona Tato sobre ficar em sua casa com a presença de Deco. Tato aceita morar com Roney, e Keyla pede que Deco libere o quarto que era do amigo. Malu chantageia Edgar para conseguir o cargo de Bóris. Dóris conforta Bóris. Tato chega à casa de Roney e encontra Deco.

TEMPO DE AMAR

Inácio se desespera, e Reinaldo o acolhe. Lucinda comenta com o pai que agora Inácio está livre para refazer sua vida. Alzira expulsa Bernardo de seu quarto, e o homem pede abrigo a Balbina. Balbina sugere que Bernardo conte a Bené que é seu pai. Em Morros Verdes, José Augusto questiona a participação de Delfina na fuga de Maria Vitória. Padre João descobre que Mariana foi registrada em Lisboa e conta a José Augusto. No Rio, Conselheiro liberta Edgar, Vicente, Artur e Otávio da prisão. No navio, Maria Vitória conversa com Helena sobre Mariana e Inácio. Em Morros Verdes, Delfina afirma a Tereza que não deixará José Augusto encontrar a neta. No Rio, sofrendo com as supostas notícias de Maria Vitória, Inácio abraça Lucinda. Maria Vitória dança com Tomaso no navio. Vicente conhece Carolina, e Celina sente ciúmes. Artur se encanta por Celina. Teodoro ataca Maria Vitória no navio.

PEGA PEGA

Malagueta pede ajuda a Maria Pia para incriminar Cíntia no roubo ao Carioca Palace. Raquel diz que Douglas terá de ficar com Gabriel durante sua viagem a trabalho. Arlete aceita o convite de Pedrinho para jantar. Sandra Helena promete dar dinheiro a Mônica, caso encontre uma forma de fugir da cadeia. Eric confessa a Luiza que está aflito com a viagem de Bebeth e Márcio. Maria Pia incentiva Lourenço a investir em Luiza. Dílson aceita morar com Evandro e Júlio. Malagueta arma para incriminar Cíntia. Mônica e Sandra Helena comem quentinhas estragadas para que sejam levadas ao hospital e possam fugir de lá. Seguindo as indicações de Malagueta, Antônia detém Cíntia e a leva para a delegacia.

A FORÇA DO QUERER

Irene chantageia Eugênio, que acaba comprando um apartamento para a ex-amante. Simone, Biga e Nonato se preocupam com Ivan. Nonato põe um cartão na bolsa de Joyce, sem que ela perceba. Joyce pede que Ruy permita que Ritinha visite o filho. Cibele decide comparar o DNA de Ruyzinho e Ruy. Joyce pressiona Irene, e Mira sente medo da comparsa. Ruy tenta se aproximar de Ivan. Caio avisa a Jeiza que o juiz quer ouvir seu depoimento no processo contra Bibi. Bibi confronta Rubinho e termina o casamento com o bandido. Nonato diz a Simone que acredita que Silvana esteja envolvida com agiotas. Eurico é convidado para um desfile em que Elis Miranda se apresentará. Bibi depõe perante o juiz. Ritinha visita Zeca e Jeiza flagra os dois. Rubinho ordena que Bibi pegue a pensão de Dedé com Carine.

NOVELAS DO SBT

NO LIMETE DA PAIXÃO

Otávio agradece Ânimas por ter salvo a sua vida e pergunta se ele viu Ana Cristina. Tobias está a ponto de dizer a Vicente quem matou sua filha, mas Ramon e os presos fingem uma briga. Tobias é golpeado com uma cadeira e é levado para a enfermaria. Lá, Liberdade aplica uma injeção contendo uma substância que provoca um infarto fulminante. Maciel tranca Fernandinho no quarto e faz dona Josefa acreditar que foi ela que prendeu o menino. Frida, furiosa, diz a dona Josefa que vai embora com o menino e nunca mais voltará a vê-lo. Maciel vai até o consultório do Dr. Ramos e coloca fogo no arquivo onde ele guardava o resultado do exame de DNA. Maciel, dando continuidade a seu plano de enlouquecer dona Josefa, a faz acreditar que chamou o tabelião para mudar seu testamento e colocá-lo como seu herdeiro universal, para evitar que Frida fique com toda a fortuna dos Vila Real. Vicente fica muito chateado com a notícia da morte de Tobias, que não chegou a lhe dizer o nome do assassino de Cecília. Ana Cristina pede a Ânimas que a ajude a convencer os moradores do povoado a vacinar seus filhos. Otávio conversa com o abade, diz que está arrependido de ter duvidado das pessoas que o amam e que seu único desejo é encontrar Ana Cristina.

UM CAMINHO PARA O DESTINO

Fernanda diz a Carlos que ele é um cínico e reclama que não tenha lhe contado nada sobre Isabela. Fernanda vai embora com César. Felipe conta para Isabela que a filha do jardineiro ficou surpresa ao descobrir que estava sendo enganada. Fernanda conta para César que Carlos tem outra namorada, por isso terminou com ele. César tenta defender Carlos. Rosário passa mal e é atendida pelo Dr. Carlos. Luiz diz a Mariana que já descobriu que ela inventou tudo sobre Amélia e o fato dela ter vendido a filha. Amélia conta ao advogado que foi namorada de Luiz Monteiro quando era jovem. Carlos deixa Rosário em observação por causa da pressão alta. Fernanda está confusa em relação à sinceridade de Carlos, mas diz a César que já sabe como descobrir a verdade. Amélia conta a Pedro que seu pai a perdoou e está procurando por ela e por Fernanda. Mariana diz a Luiz que inventou essa mentira por ciúme. Amélia diz a Pedro que Luiz quer conhecer a filha. Ele se opõe e lembra Amélia de que legalmente ele é o pai de Fernanda. Luiz aproveita que Marisa está ocupada com Isabela para visitar a amante. Fernanda telefona para Isabela e esta a convida para ir até sua casa. Luiz diz a Andréia que não pode pedir o divórcio a Marisa e os dois acabam discutindo. Amélia garante para a filha que não está pedindo o divórcio por causa de outro homem, mas por uma profunda frustração. Carlos insiste que Isabela faça o ultrassom e diz que está preocupado com o bem estar do bebê. Amélia diz a Fernanda que quer refazer sua vida. Fernanda abre eu coração e conta à mãe a decepção que sofreu com Carlos. Isabela propõe a Carlos que voltem a ser namorados. Felipe diz a Pedro que já não é amigo de Carlos e confessa que está apaixonado por Fernanda. Luiz pede ajuda a Mariana para conhecer sua filha. O ginecologista diz a Carlos que o teste de gravidez de Isabela é falso.

CARINHA DE ANJO

NOVELAS DA RECORD

BELAVENTURA

Pietra olha para Enrico, um pouco insegura e pergunta para Enrico se ele pretende mesmo que ela seja sua princesa, mesmo após ter beijado outra mulher. Enrico se surpreende e a questiona sobre Selena. Pietra lembra o bilhete que pediu para Laurinda entregar-lhe. Enrico diz que foi tudo um mal-entendido e que Selena é apenas uma hóspede. Falstaff pede a Joniel que não apoie Accalon em tirar Dulcinéa dele e que o mande embora o quanto antes. Fernão conversa com Arturo e diz que chegou o tempo de ir embora de Valedo. Dulcinéa diz a Accalon que se eles forem embora, Falstaff irá caçá-los até o fim do mundo. Nodier vai até o mercado e avisa que a princesa Carmona proibiu o sarau e Polentina e Fubaldo ficam chocados. Otoniel está diante de Cedric, Mistral e Bartolion que revela que uma mensagem sobre a morte do cavaleiro Gauvaine que Selena esperava chegar no castelo. Pietra encontra o mapa verdadeiro na caderneta. Matriona hospeda Dulcinéa na estalagem com um olhar desconfiado. Accalon diz que Falstaff não sabe o paradeiro de Dulcinéa e que Enrico irá protegê-los. Falstaff fica irado ao saber que Dulcinéa fugiu. Otoniel revela à Selena que a comitiva que ela aguardava, alguns homens foram encontrados mortos. Selena abraça o rei chorando. Otoniel pede que Selena se torne sua aliada. Nodier empurra Tácitus para dentro da masmorra. Enrico chega com Pietra na estalagem de Matriona e pede ajuda para escondê-la. Enrico deixa Pietra e diz que precisa voltar para o castelo Belaventura e ajudar Tácitus. Pietra agradece a Enrico e diz que aceita ser sua princesa.

O RICO E LAZARO

Shag-Shag se espanta ao ver a rainha de Judá na Casa da Lua. Nebuzaradã consegue desarmar Asher e o manda para a prisão. Fassur começa a sentir uma coceira na cabeça. Aspenaz chora a morte da rainha. Nitócris se desespera ao saber do golpe. Beroso diz aceitar o novo rei. Lia fica chocada com os assassinatos. Joana vai até o calabouço. Lior conhece Benjamin. Nitócris chora a morte de Amitis. Joana se declara para Asher na prisão. Lia e Daniel ficam apreensivos. Fassur começa a ter coceira na cabeça. Shag-Shag oferece ajuda à Neusta. Joana avisa aos familiares sobre a prisão de Asher. Em conversa com Ilana, Dana diz que nenhum homem irá aceitá-la. Zac descobre que o rei está morto. Sammu-Ramat encontra com Asher no calabouço. Arioque chega ao palácio e questiona a traição de Nebuzaradã.

