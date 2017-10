Promotor Matheus Macedo Cartapatti falou sobre o problema da segurança e do NOTII em Chapadão do Sul

O promotor Matheus Macedo Cartapatti, esteve na última segunda-feira na Câmara Municipal, onde fez uso da tribuna, para posicionar sobre o problema da segurança da cidade.

Falou da deficitária da polícia em nossa cidade e região e se posicionou a favor de que seja feito um trabalho de aumentar o número de contingente, da polícia civil, uma vez que o número é insuficiente para atender os mais de 900 processos. Existe um número deficiente de investigador e destacou o heroísmo do delegado Dr. Danilo, no comando da polícia civil. Também falou sobre o número deficitário da Policia Militar que trabalha com número reduzido de PMs.

“Nesse momento não é hora de ficarmos crucificando uma ou outra instituição pelo o que vem ocorrendo, é a hora de se unirem e irmanarmos para juntos encontrar a solução, A formação de um “Comitê Deliberativo e Gestor da Segurança” poderá ser o mecanismo político capaz de encaminhar soluções para amenizar o momento caótico do município” afirmou o promotor.

O promotor Matheus Macedo Cartapatti afirmou que não é contra o NOTII (Núcleo de Operações Táticas e Investigações do Interior), afirmou que sobre o ponto de vista jurídico não é simples, a sua formatação jurídica tem que seja analisada para que não há no futuro, problemas jurídicos.

