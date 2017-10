Prefeitura prorroga prazo para recolhimento do ISSQN em outubro.

Em função da implantação de novo sistema de gestão administrativa, com o objetivo de aprimorar o funcionamento da máquina administrativa, resultando em melhoria nos serviços públicos prestados aos munícipes, a Prefeitura de Chapadão do Sul prorrogou o prazo para recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN no mês de outubro.

De acordo com o DECRETO Nº 2.909 publicado na edição desta terça-feira, 10, do Diário Oficial do Município, fica prorrogado até o dia 20 do mês de outubro, o prazo para recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.

A prorrogação trata-se de medida excepcional, com vigência apenas no mês de outubro de 2017.

