Para comemorar o Dia das Crianças e homenagear os Professores, Parque Salto do Sucuriú terá promoção especial de 11 a 15 de outubro

O mês de outubro é marcado por várias datas comemorativas: Dia das Crianças (12) e Dia do Professor (15), e para presentear e homenagear esse público o Governo de Costa Rica – MS por meio da Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura oferecem cinco dias de promoção no PNMSS – Parque Natural Municipal Salto do Sucuriú.

No período de 11 a 15 de outubro haverá duas promoções especiais. Crianças com até 12 anos de idade pagará apenas R$ 5,00 em moedas para fazer a tirolesa do vôo da libélula, “mas precisa ser em moedas”, reforça o secretário Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura, Keyler Simey Garcia Barbosa.

Já no dia 15 de outubro (domingo), data em que é comemorado o Dia dos Professores os mesmos terão acesso livre ao Parque N. M. Salto do Sucuriú. “Queremos cada dia mais promover a integração das pessoas por meio de atividades que envolvam natureza, cidadania, conscientização ambiental, esportes radicais, oferecendo opções de lazer com qualidade à sociedade”, enfatiza o secretário Keyler Barbosa.

“O lazer e a recreação interferem na qualidade de vida do ser humano, e estão diretamente ligados à saúde, à educação, ao bem estar. Temos que aproveitar os espaços de planejamento urbano já existente em nosso município para que o ambiente de lazer que nos cerca seja valorizado, favorável à preservação, revitalização e se adapte à rotina das pessoas”, destacou o prefeito Waldeli dos Santos Rosa.

Localizado a cerca de 5 km do centro de Cota Rica, o Parque N. M. Salto do Sucuriú chama a atenção de turistas e moradores pela beleza e pelos sons das quedas d’agua. O local também oferece várias opções de esportes radicais entre eles: Rapel, Arvorismo, Tirolesa Libélula e Voo do Tucano, Rafting para 4 e 6 pessoas, esportes estes voltado às famílias costarriquenses e aos turistas que visitam a unidade de conservação.

O secretário Keyler Barbosa lembra ainda que a entrada no Parque Salto do Sucuriú é gratuita de terça à sexta-feira, e aos sábados e domingos para quem possui a carteirinha da unidade. “Vale lembrar que o local também oferece almoço de terça a domingo, com um cardápio variado”, complementa o gestor.

“Esta promoção é muito importante para a sociedade tendo em vista que se trata de uma opção de lazer alternativo, para que os moradores sintam-se acolhidos e valorizados. E, neste mês específico em que se comemora o Dia das Crianças e dos Professores, iremos oferecer estas promoções distintas, a fim de promover uma interação tanto no aspecto ambiental como também de esportes e lazer”.

Para mais informações nos telefones (67) 9 9916 1144 / 3247 7070 e/ou no site: www.turismocostarica.ms.gov.br