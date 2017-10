Motoristas municipais de transporte escolar receberam palestra sobre segurança e questões legais da profissão

Pensando na segurança do transporte escolar em Chapadão do Sul, aconteceu na Câmara de Vereadores uma palestra sobre Transporte Escolar, para quase 30 motoristas, na última sexta-feira, 06. A palestra foi promovida pela Prefeitura de Chapadão do Sul, através do Departamento Municipal de Trânsito, Demutran.

A palestrante era a coordenadora transporte escolar do Detran-MS, Janete Maria de Arruda, que conduziu a ação falando sobre a conduta que os motoristas devem ter no trânsito, cuidados com a manutenção e limpeza dos veículos, sobre segurança, direção defensiva, atenção aos alunos para observar se estão todos sentados e fazendo o uso do cinto de segurança e cuidados na hora do embarque e desembarque de alunos.

Além disso, a palestrante Janete falou sobre as exigências: curso, não ter pontuação, constar na CNH Atividade Remunerada e não possuir antecedentes criminais.

Na palestra também foram elucidadas questões como a vistoria, e que depois da vistoria se não houver restrições recebe um selo que é válido por um semestre.

Posteriormente, os motoristas do transporte escolar municipais e particulares fizeram perguntas, sanando as dúvidas existentes.

*Assecom PMCS