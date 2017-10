Juiz decreta prisão de dois acusados dos assaltos a mão armada em Chapadão do Sul

O Juiz da 1ª Vara de Chapadão do Sul, Dr. Silvio C. Prado, expediu mandado de prisão contra dois jovens, suspeitos de participarem de roubos a mão armada na cidade.

A expedição ocorreu na tarde de ontem, após o delegado Dr. Danilo Mansur, concluir o inquérito e remeter ao Poder Judiciário.

O mandado de prisão estabelece a prisão por 05 (cinco dias) contra os jovens: Ivan Marques da Silva, com endereço na Rua P-9, Bairro Planalto e Alcides Francisco dos Santos, com endereço na Rua Das Violetas, Bairro Flamboyant.

No despacho o magistrado entendeu que existem forte indicio de suspeita de que eles tenham participado de assalto na cidade, que deixaram a população em pânico, principalmente no último, onde um empresário foi baleado no roubo a uma relojoaria.

O delegado Dr. Danilo Mansur afirmou que o caso já está elucidado e que as imagens das câmeras, foram contundentes para esclarecer os fatos.

Além desses dois acima qualificados, também há participação de dois menores, que também foram identificados pela equipe de investigação da polícia civil.

Na semana passada foi efetuada a prisão de uma menor que confessou a sua participação no assalto ao super vale e com ele um menor de Costa Rica.

Nesta manhã a polícia realizou diligência na tentativa de efetuar a prisão dos larápios, que conseguiram fugir. A partir de agora os dois são considerados fugitivos.

A polícia pede o apoio da população para ajudar na captura dos acusados. Qualquer informação ligar na polícia pelos fones- 67 3562.1210, 3562.1268 ou 190

