Horóscopo do Dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Muita disposição, otimismo e compreensão para com os outros. Assim estará você nesta fase que tem tudo para lhe ser maravilhosa. Mas evite estragar tudo isso por causa dos ciúmes e do orgulho pessoal.

TOURO – Dia em que pressagia o recebimento de ótimas notícias e de apoio financeiro por parte de amigos leais e dos superiores hierárquicos. Êxito em viagens, no amor, diversões e passeios.

GÊMEOS – Por mais difíceis que sejam as circunstâncias deste dia, você será vencedor, devido ao bom aspecto astral reinante em seu horóscopo. Todavia, evite a tensão nervosa.

CÂNCER – Procure estabelecer o equilíbrio que lhe é próprio. Evite confusões. Seu sistema nervoso é delicado. Por esta razão faça cada coisa no seu devido tempo. Procure ser mais prático.

LEÃO – Será bem sucedido hoje, notadamente se adotar uma atitude otimista. Dia excelente para viagens, testes, férias, amor e contatos pessoais. Melhor ainda para contratar servidores, contar com favores, endosso, fianças, etc.

VIRGEM – Criaturas ou ocorrências dispersivas poderão desviar sua atenção dos compromissos e problemas mais importantes do dia. Não permita que isto aconteça. Fluxo excelente para o trabalho, saúde e o amor.

LIBRA – Dia neutro no qual deverá esforçar-se para conseguir o que pretende. Terá o favor de autoridades e de amigas. Adote uma posição precavida, evitando compromissos além dos que possa cumprir. Procure uma distração.

ESCORPIÃO – Dia benéfico. Cuide de si e aproveite para exaltar suas qualidades intelectuais e artísticas. Os astros em aspecto favorável estão lhe amparando no campo profissional e financeiro.

SAGITÁRIO – Cuidado neste dia, para não perder a confiança das pessoas que são extremamente importantes para você. Lucros através do cônjuge ou associações estão previstos, e o trabalho renderá o necessário para deixá-lo feliz.

CAPRICÓRNIO – Disposição um tanto quanto precipitada. Tendência ao nervosismo e as ações mais violentas, estão previstas para você. Evite tais coisas para que possa coordenar melhor sua vida.

AQUÁRIO – Bom dia para tratar de assuntos ocultos e para elevar ainda mais sua inteligência, através de boas leituras e novos conhecimentos. Terá um bom relacionamento com os pais. Êxito no amor.

PEIXES – Hoje poderá tirar proveitos inesperados pelas amizades que vier a fazer, realizar boa parte de suas esperanças e desejos de progredir social, profissional e financeiramente. Ótimo ao amor e passeios.

Comentários