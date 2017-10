Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Tato conta para Dóris sobre a agressão de Aldo. Josefina cuida dos ferimentos de Tato. Roney aconselha Bóris. Marta propõe viajar com Lica. Dóris e uma policial vão até a casa de Aldo, mas não o encontram. Tato diz a Keyla que pensa em se mudar para um abrigo. Edgar não percebe o estado de Bóris. Ellen convida Das Dores para ir com ela e Nena ao novo colégio. Dóris anuncia a Tato que ele precisará registrar queixa contra Aldo. Felipe e MB perguntam por Lica. Tina estranha o comportamento de Bóris. Malu é preconceituosa com Nena e Das Dores. Ellen faz a matrícula no Colégio Grupo. Deco surpreende Roney com produtos orgânicos para a lanchonete. Nena se desculpa com Tina. Keyla afirma a Tato que ele ficará em sua casa. Bóris entrega a carta de demissão a Edgar.

TEMPO DE AMAR

Maria Vitória conhece Helena e suas companheiras de cabine no navio. José Augusto lamenta suas atitudes para Delfina e Tereza, e jura vingança contra Inácio. Delfina comemora com Tereza a partida de Maria Vitória. No Rio, Lucinda se desculpa com Inácio por quase tê-lo beijado. Reinaldo conta a Inácio que há uma chance de o rapaz voltar a enxergar. Helena e Maria Vitória conhecem Giuseppe e Tomaso no navio a caminho do Brasil. Edgar e Vicente se envolvem em uma briga e acabam presos. Olímpia pede ajuda a Conselheiro para libertar o irmão e o namorado. Tiana comenta com Inácio que há um laboratório na casa de Reinaldo. Bernardo confessa a Alzira suas dívidas de jogo. Lucinda inventa para Inácio que Maria Vitória se casou. Em Portugal, José Augusto afirma a Padre João que encontrará Mariana.

PEGA PEGA

Sabine deixa claro para Cristóvão e Madalena que não gostou da visita do casal. Antônia impede que Júlio veja Agnaldo e Sandra Helena. Cristóvão conta a Madalena que Sabine deu o quiosque para Dílson. Raquel insiste em ser recebida por Douglas no hotel. Madalena avisa a Dílson que, se ele não devolver o quiosque, terá que sair de sua casa. Dílson conta a Cristóvão que foi expulso de casa por Madalena. Pedrinho convida Arlete para jantar. Douglas se surpreende quando Raquel diz que ele é pai de Gabriel. Malagueta comenta com Maria Pia que terá de incriminar alguém como o quarto ladrão do Carioca Palace em seu lugar.

A FORÇA DO QUERER

Ivan é socorrido e transeuntes avisam a Joyce e Eugênio. Marilda fala com Ritinha sobre o sucesso de seu vídeo. Joyce se desespera ao ver o estado do filho. Bibi descobre que Kikito não sabe onde Rubinho enterrou seu dinheiro. Zeca e Ruy têm maus pressentimentos. Simone estranha a ausência de Ivan. O médico anuncia a Joyce que Ivan perdeu seu bebê. Simone tenta falar com Silvana sobre sua doença. Dita sugere que Silvana avise à polícia sobre o agiota. Joyce compreende Ivan. Bibi e Dedé chegam à casa de Aurora. Garcia e Elvira apoiam a campanha de Ritinha contra Ruy, e Amaro aconselha o amigo. Irene procura Eugênio.

NOVELAS DO SBT

NO LIMETE DA PAIXÃO

Ao chegar no mosteiro, Ana Cristina encontra um desconhecido e pergunta como se chama. Ele diz que seu nome é Ânimas. Frida diz a Fernandinho que seu pai foi atrás da amante, que provavelmente não voltará e que a culpa é toda sua, pois prefere Ana Cristina do que ela. Otávio chega no mosteiro e pede abrigo. Os religiosos o acolhem, mas dizem que ele terá que cumprir algumas condições. Maciel, em tom ameaçador, diz a Maria Madalena que se insistir em se divorciar será a responsável pelo que acontecer com José Alfredo. José Alfredo devolve ao Maciel as chaves da caminhonete e diz que não quer que sua mãe se sinta comprometida por causa de um presente. Maciel tenta convencer Ramon a matar o Tobias. No mosteiro, Otávio encontra Ânimas, que por duas vezes salvou sua vida, e pergunta se viu Ana Cristina.

UM CAMINHO PARA O DESTINO

Fernanda não quer acreditar que seus pais vão se divorciar, mas Amélia afirma que é uma decisão definitiva. Carlos vai buscar Fernanda, mas encontra Pedro, que passa um corretivo no rapaz por ter viajado com a filha sem a sua permissão. O Sr. Fernando é levado para o hospital e Carlos sugere que ele seja submetido a uma bateria de exames para descobrir o que tem. Hernani está decidido a casar sua filha Camila com o Dr. Carlos. Luiz reclama com Amélia por ela ter vendido sua filha recém nascida por dez mil dólares a um casal estrangeiro. Amélia diz que isso nunca aconteceu e nega que tenha alugado um quarto a uma senhora chamada Virgínia Torres. Luiz diz a Amélia que seu pai já a perdoou, que a está procurando e que nomeou Fernanda como sua única herdeira. Carlos vai até a casa de Fernanda e pede que o perdoe.

CARINHA DE ANJO

NOVELAS DA RECORD

BELAVENTURA

Pietra corre apavorada pela floresta e os Errantes a perseguem. Carmona furiosa e encharcada com água de peixe podre e Tácitus fica atônito. Tácitus diz que foi um acidente e pede perdão. Tácitus oferece suas vestes para Carmona que olha para o corpo dele. Carmona olha em volta e vê as pessoas rindo dela. Otoniel está com Mistral e Bartolion diante de um mapa de Belaventura. Severo cavalga pela floresta a procura de Pietra. Biniek aparece e revela a Severo ser o novo líder dos Errantes. Severo está cara a cara com Biniek que segura uma faca apontada em sua direção. Severo diz a Biniek que quer transformar os Errantes no seu novo exército. Biniek resiste um pouco mas estende a mão para Severo e fazem um acordo. Fergau captura Pietra. Enrico encontra Pietra em apuros e luta com os Errantes. Polentina comenta com Tácitus que aquilo que aconteceu com Carmona foi merecido. Pietra finge que desmaia e cai no chão. Enrico e Pietra são cercados pelos Errantes que se aproximam devagar. Os Errantes ouvem um apito e logo se afastam e somem pela mata. Enrico liberta Pietra da corrente. Pietra revela a Enrico que Severo e sua família não vão desistir de tomar o poder e que ele precisa avisar o rei Otoniel. Gonzalo diz à Brione que vai aceitar a proposta de Severo. Marion vai procurar por Otoniel no castelo de Belaventura. Otoniel está reunido com Mistral e Bartolion, quando se abre a porta, Marion entra com uma caixa na mão. Otoniel se surpreende ao vê-la e Marion entrega o baú de Pietra. Marion pede perdão a Otoniel. Enrico leva Pietra a sua antiga casa e ela entra emocionada. Pietra diz a Enrico que precisa deixá-la partir de Belaventura. Accalon pede que Dulcinéa fuja com ele e promete buscar informações sobre suas irmãs. Marion faz que vai sair quando entra Mistral e os soldados de Valedo enviados por Enrico. Mistral diz que eles tentavam fugir com uma prisioneira do Castelo de Valedo. Marion se surpreende com aquilo e Otoniel prende Marion. Enrico pede à Pietra que confie nele.

O RICO E LAZARO

Sob o comando de Nebuzaradã, Rabe-Sáris e os outros oficiais atacam os guardas do rei. Asher defende Evil-Merodaque. Na casa de Ravina, Joana avisa que precisa sair. Furiosa, Nitócris não consegue abrir a porta do quarto. Nebuzaradã assassina Evil-Merodaque. Amitis se desespera e também é morta pelo chefe da guarda real. Beroso e Aspenaz ficam horrorizados. Furioso, Asher observa Nebuzaradã assumindo o trono da Babilônia. Sammu-Ramat sorri triunfante. Namnu avisa que Shamiran e as meninas fugiram. Neusta e Ebede-Meleque permanecem na Casa da Lua. Fassur apresenta um contrato de casamento. Elga estranha. Sammu-Ramat aconselha Nebuzaradã a poupar a vida de Daniel. Hurzabum avisa que a rainha pediu para trancar Nitócris. Joana chega ao palácio e procura pelo seu amado. Asher se recusa a curvar-se diante de Nebuzaradã. Eles lutam. Asher leva a melhor, mas Joana aparece e pede para ele não virar um assassino.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

