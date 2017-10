Caso André mobilizou Cassilândia: família e amigos comemoram a sua liberdade

O município de Cassilândia, praticamente parou por cinco dias para acompanhar o caso do jovem André Guilherme de 18 anos, que foi acusado de abuso sexual contra o seu próprio irmão de 6 anos. André foi preso na última sexta-feira, alegando inocência e que tudo era armação do homem que convive com sua mãe.

Um dos tios do jovem afirmou em redes sociais, que essa pessoa havia feito no passado uma ameaça contra o jovem, dizendo que quando ele completasse 18 anos ele iria prejudicar a sua vida. André completou no início do mês passado a sua maioridade.

Apesar de provas contundentes apresentadas pela defesa de André, a justiça determinou a sua prisão e fez o seu encaminhamento no mesmo dia para o presidio da cidade.

Revoltados com o fato, amigos e familiares realizaram todos os dias manifestações, passeatas de forma organizada e pacificas na cidade contra a sua prisão.

Como o fato ocorreu no final de semana, a advogada do jovem, Drª Graziela Banaka entrou com um HC na capital na segunda-feira e conseguiu junto ao Tribunal de Justiça, liberação do acusado e também pediu que o caso seja também julgado por outra esfera, já que sua prisão foi feita de forma arbitraria sem direito a defesa ou ouvir testemunhas.

Um empresário da cidade cedeu o seu avião para que o pai e a advogada deslocassem até a capital, para trazer em mãos o HC, que deu a liberdade a André.

Ontem, logo pela manhã amigos e familiares (pai, irmã, tios) fizeram um plantão na porta do presidio até a soltura do jovem André Guilherme. A emoção tomou conta de todos. A nossa reportagem esteve presente no momento e pode comprovar o carinho e a amizade de todos com o acusado.

Também tentamos contato com o acusador para ouvir o lado dele, mas não conseguimos. Fica aberto o espaço para que caso queria se manifestar.

