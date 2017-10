Secretaria de Saúde e parceiros ofereceram capacitação para Profissionais Farmacêuticos

Uma parceria entre a Secretaria de Saúde de Chapadão do Sul, através do Departamento de Vigilância Sanitária Municipal, com a Conselheira do Conselho Federal de Farmácia e atual Superintendente Geral de Vigilância em Saúde do Estado de MS, Dr(a) Ângela Cunha Castro Lopes, com a presidente regional da SBRAFH/MS (Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde), Dr(a) Fabiana Vicente de Paula e com a professora, mestre e doutora em Farmácia e Bioquímica da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do SUL), Dr(a) Camila Guimarães Polisel, trouxe para Chapadão do Sul, o curso Orientação farmacêutica.

A capacitação aconteceu na segunda-feira, 09, na sala de treinamentos do Terminal Rodoviário e teve como público alvo todos os profissionais farmacêuticos de drogarias, farmácias privadas e farmácias da rede municipal de saúde. O evento ainda contou com a presença de farmacêuticos das cidades de Costa Rica e Paranaíba.

O curso foi direcionado à administração correta de medicamentos”, objetivando a atualização de conhecimentos e troca de experiências profissionais entre os farmacêuticos, o que proporcionará à população uma atenção farmacêutica de excelência.

*Assecom PMCS

