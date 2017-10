Prefeito Jair Boni afirma que irá realizar concurso público em Cassilândia

O prefeito Jair Boni Cogo, de Cassilândia, concedeu entrevista ao programa de uma radio local, nesta segunda-feira, 9, e afirmou que há a necessidade de realizar concurso público até o final do ano para atender às demandas do serviço público municipal, sobretudo no setor educacional.

Há uma carência de pessoal também na área de limpeza e será necessária a contratação de 15 trabalhadores, em caráter de urgência, para atender aos serviços de varrição e coleta de lixo na cidade.

O prefeito lembrou, porém, que será necessário consultar o departamento jurídico da Prefeitura de Cassilândia para tratar da questão legal dessas contratações de urgência.

*Cassilândia Urgente

