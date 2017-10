Homem invade duas residências em Chapadão do Sul, é preso pela policia mas mesmo algemado tenta fugir três vezes

No começo da tarde de segunda-feira (09) a policia de Chapadão do Sul foi solicitado via 190 para atender a uma ocorrência de violação de domicilio no Bairro Flamboyant.

Ao chegar no local, a moradora C.M.S, de 47 anos, informou que um individuo, que trajava um agasalho de cor preta e calça jeans, estaria dentro do quintal de sua residência com uma faca em mãos. Como ele não era conhecido da vítima, ela ligou para a PM. No mesmo momento, o acusado pulou o muro em direção a outra rua.

Os militares fizeram uma ronda pelas imediações, e encontraram D.G.S, de 27 anos, dentro do quintal da moradora N.S.P, de 56 anos.

Na abordagem, o acusado se recusou a ordem de colocar as mãos sobre a cabeça, sendo necessário o uso de força física para conter-lo.

Durante o deslocamento até a Delegacia, o autor passou a algema para frente, e ao ser retirado do compartimento de preso, tentou fugir mas acabou sendo contido pelos policiais.

Depois, enquanto os policiais faziam o boletim de ocorrência, o acusado tentou por mais duas vezes fugir de dentro da sala, avançando contra os policias, sendo novamente feito o uso de força física para conter-lo.

Ele está preso a disposição da justiça.

Fonte: MS Todo Dia

