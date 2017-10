Entidade que atua na prevenção do suicídio conta com telefone gratuito para atendimento em MS

O Centro de Valorização da Vida (CVV), entidade que oferece o serviço de prevenção do suicídio e apoio emocional gratuito, em parceria com o Ministério da Saúde, já está disponibilizando em Mato Grosso do Sul atendimento sem custo de ligação pelo telefone 188.

Além de Mato Grosso do Sul, a parceria entre a entidade e o ministério garante o atendimento sem o custo da ligação também aos moradores de Santa Catarina, Piauí, Roraima, Acre, Amapá, Rondônia e Rio de Janeiro, além do Rio Grande do Sul, que já contava com o serviço.

O convênio prevê que o 188 chegue gradualmente a todo território nacional até 2020. De acordo com a entidade, em Mato Grosso do Sul, no Acre e em Rondônia, o CVV ainda não conta com postos de atendimento e as ligações são direcionadas a voluntários de outras regiões do país.

Além do 188, o CVV também atende também pela internet (cvv.org.br) por chat, e-mail e VoIP.

*G1 MS

