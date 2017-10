Conab prevê redução de 8% a 10,2% na produção de soja em MS na próxima safra

A produção de soja em Mato Grosso do Sul no ciclo 2017/2018 deve sofrer uma redução de 8% a 10,2% frente a da temporada 2016/2017, caindo dos 8,575 milhões de toneladas para um patamar entre 7,893 milhões de toneladas e 7,703 milhões de toneladas. A projeção é do primeiro levantamento de safra divulgado nesta terça-feira (10), pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

A companhia aponta que com o atual patamar de remuneração da cultura, os produtores estão enfrentando dificuldades para fechar o custo de produção, e se prevê uma redução do pacote tecnológico, principalmente nas áreas que operam com custos mais elevados. “Uma tendência observada é o da redução dos insumos comprados com antecedência nas operações de troca”, destaca.