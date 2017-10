Chapadão do Sul contra o Aedes Aegypti: Tire um Tempinho do Seu Dia e Tome uma Atitude

Na última sexta-feira, 06, aconteceu o lançamento da campanha contra o Aedes Aegypti em Chapadão do Sul, no Conviver.

O tema da campanha será “Tire um Tempinho do Seu Dia e Tome uma Atitude”, que concentrará esforços para realização de mutirões de limpeza, com os Agentes de Endemias e Agentes Comunitários de Saúde, em parceria com a Secretaria de Obras.

O trabalho iniciará no bairro Flamboyant, e em breve, mais informações sobre recolhimento do material serão divulgadas. Mesmo assim, vale atenção de toda população sul-chapadense para acabar com o Aedes Aegypti.

Prevenção/Proteção

Utilize telas em janelas e portas, use roupas compridas – calças e blusas – e, se vestir roupas que deixem áreas do corpo expostas, aplique repelente nessas áreas.

Fique, preferencialmente, em locais com telas de proteção, mosquiteiros ou outras barreiras disponíveis.

Cuidados

Caso observe o aparecimento de manchas vermelhas na pele, olhos avermelhados ou febre, busque um serviço de saúde para atendimento.

Não tome qualquer medicamento por conta própria.

Procure orientação sobre planejamento reprodutivo e os métodos contraceptivos nas Unidades Básicas de Saúde.

Cubra e realize manutenção periódica de áreas de piscinas e de hidromassagem;

Limpe ralos e canaletas externas;

Atenção com bromélia, babosa e outras plantas que podem acumular água;

Deixe lonas usadas para cobrir objetos bem esticadas, para evitar formação de poças d’água;

Verifique instalações de salão de festas, banheiros e copa.

Tampe os tonéis e caixas d’água;

Mantenha as calhas sempre limpas;

Deixe garrafas sempre viradas com a boca para baixo;

Mantenha lixeiras bem tampadas;

Deixe ralos limpos e com aplicação de tela;

Limpe semanalmente ou preencha pratos de vasos de plantas com areia;

Limpe com escova ou bucha os potes de água para animais;

Retire água acumulada na área de serviço, atrás da máquina de lavar roupa.

Comentários