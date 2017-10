Chapadão do Sul 30 anos: CEI Esperança realizou encerramento do Projeto Brincando e Reciclando

A Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Educação promoveram no CEI Esperança o projeto Brincando e Reciclando que tem como objetivo incentivar e conscientizar as crianças para a importância de conservar e preservar o Meio Ambiente, e nada melhor do que as crianças para levar essa conscientização até os pais.

O encerramento do projeto aconteceu na última sexta-feira, 06, e pensando no envolvimento dos responsáveis com o projeto foi solicitado que confeccionassem um brinquedo de material reciclável junto com os filhos, para posteriormente fazer uma exposição e premiação dos cinco mais criativos.

Para organizadores do projeto os brinquedos superaram as expectativas, sendo todos criativos e lindos. A exposição aconteceu no dia 06/10/17 durante o período de aula e uma bela apresentação das crianças às 14h, com a presença do secretário de Educação Guerino Perius, coordenadora da Educação Infantil Wanderleia Brina e Débora Pedrinelli.

A Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Educação parabenizam a todo envolvidos por esta importante ação educacional em nosso município.

*Assecom PMCS

Comentários