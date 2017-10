Barzinho Oriental está com uma grande programação no feriado. Confira

Semana com feriadão prolongado e o Barzinho Oriental está com uma grande programação para melhor atender seus clientes.

Nesta terça-feira (10) véspera de feriado de Aniversario de Mato Grosso do Sul – haverá a tradicional promoção Terça Dupla, onde as porções de Uramaki e Hot Roll saem com 20 % de desconto.

Na quarta-feira (11) véspera de feriado em comemoração à Padroeira do Brasil, acontecerá o show da dupla Marcos Henrique & Fabiano.

Na quinta-feira (12) acontecerá a tradicional promoção Quinta do Peixe Frito, onde a porção de Filé de Tilápia com Fritas sai por apenas R$29,90.

Já na sexta-feira (13) e sábado (14), animação ficara com a dupla sertaneja Helton Rodrigues & Henrique.

Também na sexta-feira terá o início da venda do Chopp Eisenbahn, considerado um dos melhores Chopps do Brasil.

E fechando a semana de feriado prolongado no domingo (15), a animação será do Grupo Dileto, com o melhor do samba e pagode .

O Barzinho Oriental é a casa de porções mais completa de Chapadão do Sul e conta com um cardápio com os mais variados tipos de porções tanto da culinária japonesa, peixes fritos e também porções de carnes exóticas, e agora a novidade é as 10 opções de drink’s e além daquela cerveja mais gelada da cidade, e com vários ambientes para melhor atender seu público.

O Barzinho Oriental está localizado na Avenida Oito em frente à Praça 23 de Outubro em Chapadão do Sul. Está aberto de terça a domingo. Telefones Delivery (67) 9 8406-0146 (VIVO) ou 9 8135-0070 (WhatsApp).

Comentários