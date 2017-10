Avião caiu a poucos metros de escola onde havia mais de 100 crianças em Rio Preto

Técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) deram início, na manhã desta terça, à investigação da queda do monomotor sobre uma casa em São José do Rio preto (SP). O acidente foi nesta segunda-feira (9) e matou as três pessoas que estavam na aeronave: o piloto William Rayes Sakr, de 58 anos, o médico Allyson Lima Verciano, de 33, e o empresário Caique Caciolato, de 25 anos.