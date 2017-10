45 empresas se interessam e retiram Edital para conclusão da obra de construção do Centro de Educação Infantil em Costa Rica

A criação do novo método para retirada de editais de licitação, por meio do site institucional do município: www.costarica.ms.gov.br, já tem mostrado resultados positivos, aponta a pregoeira do Departamento de Licitações de Costa Rica – MS, Tamires Paulina.

De acordo com a gestora do Departamento de Licitações, na semana passada, 45 empresas fizeram a retirada online do edital referente ao Processo Nº 2250/2017, Concorrência Nº 08/2017 que trata da contratação de empresa para construção do CEI – Centro de Educação Infantil – do Jardim Eldorado. O certame está agendado para o dia 23 de outubro de 2017, e os interessados podem retirar o Edital até 24h antes.

“Ficou bem interessante a quantidade de licitantes, e isso evidência que a nossa gestão perante as empresas está boa, por pagarmos em dia e não aceitarmos coisas ilícitas em nossas licitações”, enfatizou o prefeito Waldeli dos Santos Rosa.

A pregoeira Tamires Paulina complementa que a transparência da gestão fiscal de Costa Rica aliada ao novo sistema online, que foi criado para facilitar a retirada dos editais, tem colaborado muito com esses números positivos.

“Esse novo modelo para retirar os editais é muito eficiente. Basta preencher algumas informações, fazer o download e o Departamento de Licitações do Município receberá a notificação de retirada, dando maior transparência para os fornecedores e sociedade num todo”, reforçou Tamires Paulino ao destacar que o objetivo da Administração Municipal é dar mais transparência às inúmeras contratações realizadas nas mais diferentes áreas.

Todos os interessados em participar de pregões da Administração Municipal devem acessar o site institucional do município: www.costarica.ms.gov.br e clicar na aba Licitações e Contratos – Editais de Licitação. “Ao baixar o edital irá aparecer uma tela para preencher os dados do solicitante, depois de inserida todas as informações necessárias, o arquivo será baixado no dispositivo eletrônico”, explica a presidente da Licitação Karyne Lourraine.