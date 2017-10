11 de Outubro: Cerimônia Cívica acontece na Praça de Eventos às 8h

Neste 11 de outubro, feriado estadual, comemoração de 40 anos da Criação do Estado de Mato Grosso do Sul, acontecerá em Chapadão do Sul a Cerimônia Cívica na Praça de Eventos, às 8h (MS).

Será hasteada a bandeira e terá apresentação dos desbravadores e a Patrulha Mirim cantará o hino nacional, estadual e municipal. A Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Cultura e Esporte convidam toda população para estar presentes nesta importante ação cívica em comemoração à criação do Estado do Mato Grosso do Sul.

40 anos de Mato Grosso do Sul

As ideias separatistas do Mato Grosso do Sul tiveram seu início do século XX, com uma revolta organizada pelo coronel Mascarenhas, que resultou na derrota dos rebeldes. O Norte sempre resistiu à separação com medo do esvaziamento da economia do estado. A Liga Divisionista, entidade criada para lutar pela criação de uma nova unidade da federação, em 1932, ficou durante décadas desativada.

No dia 11 de outubro de 1977, através da lei complementar nº 31, o então presidente da república General Ernesto Geisel, desmembrou do estado do Mato Grosso a região sul que, em primeiro de janeiro de 1979, foi transformado definitivamente no estado do Mato Grosso do Sul. Entre 1979 e 1982, o novo estado foi governado por um interventor nomeado pelo presidente da república. Depois disto ocorreram as primeiras eleições para governador.

