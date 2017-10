Secretaria de Cultura e Esporte abre inscrições para o “1º Encontro da Canção” e o “1º Encontro Gospel” em Chapadão do Sul

A Prefeitura de Chapadão do Sul, por meio da Secretaria de Cultura e Esportes, promoverá neste mês o “1º ENCONTRO DA CANÇÃO” e o “1º ENCONTRO GOSPEL” como parte da programação de eventos em comemoração aos 30 anos do município. Os organizadores esperam para o evento um público bastante eclético formado por dirigentes municipais, legisladores, gestores sociais e também estudantes, artistas, cantores, produtores e cidadãos de um modo geral, interessados no incentivo a cultura e visando o desenvolvimento do município.

O Encontro da canção acontecerá no dia 19 de outubro, na Praça de Eventos, com início às 18 horas, e o Encontro Gospel está agendado para o dia 20, também na Praça de Eventos com início às 18 horas. Os participantes deverão encaminhar a ficha de inscrição já preenchida à Secretaria de Cultura e Esporte, na Avenida Oito, 582, Centro.

Veja abaixo como fazer o download dos arquivos para preenchimento da inscrição nos dois eventos no link baixo .

http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/noticia/secretaria-de-cultura-e-esporte-abre-inscriaaes-para-o-a1a-encontro-da-canaaoa-e-o-a1a-encontro-gospela/1565

Para mais informações também estão disponíveis os telefones: (67) 3562 4146 ou (67) 99978 6676.

Assecom

