Prefeitura de Chapadão do Céu promove Semana da Criança

A Prefeitura de Chapadão do Céu, através da Secretaria de Educação lança o cronograma de atividades da Semana da Criança em comemoração ao dia das crianças, 12 de outubro.

As atividades terão início no dia 9 de outubro (segunda-feira), com brinquedos, brincadeiras e lanches. Este dia será reservado para as crianças menores, das creches Fú, Eserci e Uriel e das escolas Micael e Alicerce.

Já no dia 10, além de brinquedos e lanches para os alunos maiores, também acontecerá o I Festival de Música Estudantil e a Feira do Livro.

O Festival, coordenado pela Secretaria de Educação, terá participação de todas as escolas do município e terá 3 etapas.

A primeira etapa fica com a pré-seleção de cada escola, as quais serão responsáveis pelas audições e para classificar 60 alunos no total.

Na segunda etapa, os 60 candidatos irão se apresentar e somente as 20 melhores notas irão para a próxima etapa.

No dia 11 acontecerá a final do Festival, sendo que no período vespertino serão entregues os prêmios.

Serão premiadas as 3 melhores interpretações de cada categoria, num total de R$ 2.400,00.

1ª Fase:

1º lugar: R$ 500,00

2º lugar: R$ 400,00

3º lugar: R$ 300,00

2ª Fase:

1º lugar: R$ 500,00

2º lugar: R$ 400,00

3º lugar: R$ 300,00

A premiação do Festival, os lanches e brinquedos serão patrocinados pela Prefeitura de Chapadão do Céu.

“Esta semana da criança é para lembrar o quanto a infância é maravilhosa e memorável. Estamos ansiosos com o Festival de Música para trazer ainda mais diversão e descobrir talentos da nossa cidade”. Comemora o Prefeito Rogério Graxa.

