Passeio Ciclístico reuniu sul-chapadenses para a conscientização do trânsito

Aconteceu neste último sábado, 07, às 15h o Passeio Ciclístico em comemoração à Semana Nacional do Trânsito, realizada em Chapadão do Sul pela Prefeitura de Chapadão do Sul, através do Departamento Municipal de Trânsito, Demutran. O evento aconteceria no último dia 31, entretanto, devido ao tempo chuvoso foi adiado para este sábado.

O evento iniciou na Praça de Eventos e contou com participação de dezenas de sul-chapadenses, que aproveitaram o momento para prestigiar essa importante ação que ocorre no município. Após o passeio, houve inscrições para o sorteio de três bicicletas, que foram sorteadas no domingo, 08, durante o GP de Ciclismo. Entres os ganhadores estão Reginaldo Silva, estudante da APAE e estagiário da Prefeitura de Chapadão do Sul e Jessé Rodrigues, ciclista campeão do GP de Chapadão do Sul na categoria Junior.

A campanha de 2017 da Semana Nacional do Trânsito tem como temática “Minha Escolha Faz a Diferença no Trânsito”.

Além do Demutran, estavam presentes: Secretaria de Educação, Detran, Bombeiros e Polícia Militar. Para mais informações ou dúvidas o contato com o Demutran pode ser realizado através do telefone (67) 3562-6656. O departamento está localizado na Rua 13, nº 765.

