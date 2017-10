Chuva de granizo deixa sede da Fazenda São Paulo coberta por gelo

A sede da Fazenda São Paulo localizada em Costa Rica – MS, na região da Baús, ficou coberta por granizo na tarde desta segunda-feira (09) depois de uma forte chuva. Funcionários da fazenda e moradores da região registraram o fenômeno e as imagens mostram que as terras da propriedade rural ficaram cobertas por pedras de gelo.

Conforme informações apuradas pela a nossa reportagem, embora a chuva tenha assustado os moradores o Corpo de Bombeiros informou que nenhuma ocorrência foi registrada. A chuva durou cerca de 20 minutos na área rural. Já na área urbana de Costa Rica não choveu.

Inmet – Instituto Nacional de Meteorologia – não emitiu nenhum alerta com riscos de tempestades durante essa semana em Costa Rica e região. A previsão é de que até quarta-feira (11) seja de céu claro, com predomínio de sol e com poucas nuvens. Já na quinta-feira (12) e sábado (14), a previsão é de o tempo esteja parcialmente nublado. Na sexta-feira (13) a previsão também é de céu claro, com predomínio de sol e com poucas nuvens.

Ainda conforme a previsão do tempo do Inmet, para domingo (15), há possibilidade de pancadas de chuva na parte da tarde, com variação de nuvens pela manhã com chance pequena de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a partir da tarde

